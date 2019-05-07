Однако такой прямолинейный экономоцентризм работает в политике далеко не всегда. Он, вероятно, сработал в случае недавнего переворота в Судане, играл роль и в событиях Арабской весны 2011-го, но, например, в том же Иране режим остается стабильным, несмотря на экономический спад вследствие американских санкций.
В случае Венесуэлы важны несколько факторов стабильности режима, противодействующих экономическому коллапсу.
Во-первых, это отсутствие харизматичных общенациональных лидеров среди оппозиции. И ее прежние лидеры Леопольдо Лопес, Энрике Каприлес и нынешний Хуан Гуаидо не бойцы. А Николас Мадуро проявил незаурядное упорство в борьбе за власть. Личностный фактор исключительно важен — как правило, слабые лидеры при прочих равных теряют власть быстрее, чем сильные.
Более того, лидеры оппозиции в той или иной степени сохраняют элитарность. Гуаидо — выходец из среднего класса, Лопес принадлежит к одной из богатейших семей страны. Они не привыкли разговаривать с бедными, которых в Венесуэле большинство. Они не появляются в трущобных районах крупных городов (баррио) в отличие от тех же чавистов, в первые годы правления которых жизнь бедных действительно улучшилась. Поэтому оппозиционеры и не воспринимаются как общенациональные лидеры.
Во-вторых, по данным ООН, Венесуэлу за годы правления Чавеса и Мадуро покинули более 3 млн человек — почти каждый десятый. Причем уезжали самые образованные, молодые и политически активные, то есть заинтересованный в своем будущем средний класс, а именно он — основная группа поддержки оппозиции. Немалая доля противников режима Мадуро просто проголосовала ногами.
В-третьих, для революций важен фактор неожиданности. Американский экономист Тимур Куран отмечает, что революции порой случаются из-за резкого и невидимого для власти изменения настроения населения в результате тех или иных событий («информационного каскада»). Но пример Венесуэлы, как и Ирана, противоположный. В этих странах народные волнения и мятежи разной интенсивности — практически обыденность, и власти давно научились микроменеджменту таких выступлений. Восставшие не застают их врасплох. Конечно, это не гарантирует таким режимам победу на все времена, но дает определенные преимущества и навык сопротивления.
Несмотря на все эти факторы стабильности и очевидный тактический проигрыш оппозиции, вряд ли кто-то сейчас поручится, что режим Мадуро переживет хотя бы текущий год. После измены со стороны сотрудников спецслужбы SEBIN (служба национальной разведки, подчиняющаяся МВД Венесуэлы. — РБК) которые освободили из-под домашнего ареста Лопеса, Мадуро неизбежно будет думать, кто и как предаст его в следующий раз. Кроме того, из-за нефтяных санкций у режима элементарно кончаются деньги — впервые с начала чавистской эры не было проведено первомайского повышения зарплат.
В краткосрочной перспективе ситуация зашла в тупик. Армия пока поддерживает Мадуро, но очевидно, что и в ее среде идет определенное брожение. Оппозиция, в свою очередь, недостаточно сильна для того, чтобы вырвать власть из рук чавистов. Кроме того, сейчас она деморализована и должна, как говорится, зализать раны.
В этих условиях иностранное военное вмешательство будет неизбежно воспринято негативно. США и поддерживающие оппозицию страны античавистской Группы Лимы (большинство государств Латинской Америки плюс Бразилия и Канада) хорошо это понимают. Хотя гуманитарные соображения могут послужить юридическим обоснованием вмешательства и подтолкнуть зарубежных сторонников оппозиции к вооруженной интервенции, этот шаг вряд ли поможет разрешению той трагической ситуации, в которую попала страна. Более того, антиамериканские настроения в регионе распространены достаточно широко, и, как только части США пересекут границу, Мадуро и его режим станут политическими бенефициарами этого шага.
России также было бы целесообразно занять нейтральную позицию в этом противостоянии. Во-первых, активная поддержка Мадуро вряд ли справедлива на фоне острейшего политического и экономического кризиса в стране. Легитимность Мадуро не менее сомнительна, чем у Гуаидо. Во-вторых, вряд ли такая поддержка имеет смысл в средне- и долгосрочной перспективе — внутренние проблемы Венесуэлы слишком тяжелы, чтобы считать временный тактический успех Мадуро чем-то фундаментальным. В-третьих, она может спровоцировать США и их союзников на более активные действия, что, в свою очередь, может вылиться в очередное противостояние России с Америкой, цель которого совершенно не ясна, а последствия могут быть деструктивными для обеих сторон.