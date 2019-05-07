Выступления венесуэльской оппозиции потеряли эффект неожиданности, и власти хорошо научились отражать ее атаки. Однако положение Николаса Мадуро остается крайне неустойчивым, и Москве стоить быть осторожной в его поддержке

После провала попытки восстания 30 апреля венесуэльская оппозиция явно деморализована. Ее лидер Хуан Гуаидо в интервью The Washington Times фактически признает свое поражение и намекает на возможный запрос вооруженной помощи от США, если его одобрит парламент Венесуэлы (имеется в виду Национальная ассамблея, поддерживающая оппозицию). Впрочем, президент США Дональд Трамп не высказывал четкого мнения по поводу интервенции, а Россия, разумеется, категорически против. Венесуэльский кризис стал одной из главных тем встречи госсекретаря Майка Помпео и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Финляндии 6 мая.

Импровизация и упорство

Сейчас венесуэльские диссиденты и эмигранты обсуждают причины провала. По одной из версий, оппозиция выступила на день раньше запланированного срока из-за опасения ареста Гуаидо — и была вынуждена импровизировать. По другой — спутало карты неожиданное освобождение из-под домашнего ареста лидера оппозиционной партии Voluntad Popular («Народная воля») Леопольдо Лопеса. Якобы Гуаидо вел переговоры с военными в окружении Мадуро и последние склонялись на его сторону. Однако освобождение Лопеса перешедшими на сторону Гуаидо сотрудниками спецслужб не было согласовано с генералитетом и было воспринято им как нарушение гарантий.

Гадать о конкретных причинах неудачи 30 апреля можно долго. Но более существенны стратегические факторы провала и перспективы развития ситуации.

Политическая наука не может с достаточной степенью достоверности предсказать революции и перевороты. Экономический фактор, безусловно, важен. Режим Мадуро довел экономику страны до полной катастрофы, сравнимой только с последствиями затяжной войны. Кумулятивное падение ВВП с 2013 года, по оценке Всемирного банка, в текущем году превысит 50%, годовая инфляция достигает миллионов процентов, в стране тотальный дефицит базовых товаров. Жизненно важная инфраструктура разваливается на глазах. Исходя из чисто экономических факторов — режим должен быть на грани коллапса.