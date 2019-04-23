Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»

Агентство внесло правки в материал, в котором утверждалось о том, что Венесуэла несмотря на санкции получает деньги от продажи нефти через «Роснефть». Российская компании назвала статью Reuters «информационной диверсией»

Фото: Сергей Николаев / Интерпресс / ТАСС

Международное новостное агентство Reuters внесло правки в свой материал от 18 апреля, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти по схеме, в которой присутствует «Роснефть». Изменения, как следует из информации на сайте агентства, были внесены во вторник, 23 апреля.

«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать РБК изменения в статье Reuters до ознакомления с текстом ее русскоязычного перевода.

Материал дополняется.



