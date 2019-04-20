Индийская Reliance объяснила покупку венесуэльской нефти через «Роснефть»

Reliance утверждает, что покупала венесуэльскую нефть у «Роснефти» и других компаний не нарушая при этом санкций США. PDVSA не получала прибыли от таких сделок, они шли в счет долга

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Сообщения о том, что Reliance через третьих лиц PDVSA платит за поставки нефти из Венесуэлы, являются ложными и безрассудными, говорится в заявлении (*pdf) индийской компании.

В Reliance подчеркнули, что покупали венесуэльскую нефть у компаний, которые, в свою очередь, получали ее в обмен на сокращение имеющегося у PDVSA долга. В частности, речь идет о «Роснефти». После того, как Вашингтон ввел санкции против венесуэльской компании, Reliance уведомляла о таких сделках Госдеп США.

PDVSA ничего не получает от таких операций, а потому эти действия не идут в разрез с американскими санкциями, уверены в Reliance.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что подпавшая под санкции PDVSA продолжает получать деньги от продажи нефти благодаря схеме с участием «Роснефти». По данным агентства, за уходящую за рубеж нефть российская компания сначала платит PDVSA со скидкой к цене партии, а уже после получает от конечного покупателя полную сумму. Из разницы в суммах образуется комиссия за посредничество, утверждает Reuters.