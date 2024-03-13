NOS узнал о планах Воложа посетить занятый сквоттерами дом в Амстердаме

Основатель «Яндекса» планирует посетить дом в Амстердаме, из которого суд в прошлом году отказался выселить сквоттеров

Аркадий Волож (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож после снятия с него санкций ЕС намерен посетить свой дом в Амстердаме, в котором поселились сквоттеры, об этом сообщает NOS со ссылкой на источник, близкий к Воложу.

«Посещение дома — одно из первых дел в его списке дел, которые он обязательно должен сделать после отмены санкций», — рассказал собеседник телеканала.

Дом на улице Воссиусстраат, о котором идет речь, принадлежит компании Paraseven Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Этой компанией владеет российский бизнесмен, попавший под европейские санкции, сообщал Апелляционный суд Амстердама, который в мае прошлого года не стал выселять сквоттеров, обосновавшихся там. Имя бизнесмена суд не называл. Однако издания NRC и Groene Amsterdammer в октябре 2022 года писали, что упомянутое здание принадлежит Воложу, который находился под санкциями Евросоюза с июня 2022 года. Он приобрел его через компанию на Британских Виргинских островах, которая сейчас формально и владеет им. Из-за этого власти не сразу смогли заморозить собственность основателя «Яндекса» — запретить ему продавать дом или сдавать его в аренду. По данным NRC, бизнесмен сам задекларировал этот дом после попадания под санкции.

В том же октябре в дом всесились сквоттеры. Paraseven Ltd и компания-подрядчик, которая проводила там ремонт, обратились в суд, чтобы выселить сквоттеров. Судья первой инстанции Окружного суда Амстердама отклонил этот иск, сославшись на то, что бизнесмен находится под санкциями и не может пользоваться этой недвижимостью и продолжать ремонтные работы, а здание пустовать не может. Апелляционный суд согласился с этим решением.

Телеканал AT5 отмечает, что Волож подал в суд на сквоттеров, так как считал, что его по ошибке включили в санкционный список. Он хотел использовать здание как «семейный дом». Однако суд бизнесмен проиграл.

Адвокат сквоттеров Хелен овер де Линден сказала каналу, что им придется выселиться из дома, поскольку после отмены санкций собственность Воложа будет разморожена и он может предъявить иск о возмещении ущерба.

13 марта Евросоюз исключил из-под санкций основателя «Яндекса». По информации Reuters, санкции против него признали «неоправданными с юридической точки зрения», в том числе после его антивоенного заявления летом 2023 года. Тогда же бизнесмен назвал себя израильским предпринимателем из Казахстана. По словам источников Financial Times, потом он попросил Брюссель отменить санкции против него.