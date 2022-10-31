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Война санкций ,  
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Сквоттеры заняли дом основателя «Яндекса» Воложа в Амстердаме

NRC: сквоттеры заняли дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме
О том, что у внесенного в санкционные списки бизнесмена есть дом в Амстердаме, стало известно в октябре. Сейчас дом пустует, чем и воспользовались сквоттеры
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Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Группа сквоттеров заняла дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме, передает NRC. С балкона они вывесили транспарант, на котором говорится, что они против «войны и капитализма».

Как пишет NRC, сквоттеры объясняют свои действия тем, что «права миллиардеров, которые рассматривают наши города как инвестиции, защищены лучше, чем права уязвимых людей, которые хотят иметь крышу над головой».

В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев.

Сквоттинг — самовольное заселение покинутых или незанятых квартиры (апартаментов) или здания лицами, не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование.

В начале октября NRC опубликовала расследование, в котором рассказывалось о принадлежащей Воложу недвижимости в Амстердаме. Как писало издание, Волож сам задекларировал этот дом после попадания под санкции ЕС. Власти Нидерландов заморозили его право собственности, продать или использовать дом Волож сможет только после исключения из санкционного списка.

Материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. зарегистрирована в Нидерландах.

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ЕС в июне внес Воложа в санкционный список. Это решение в Брюсселе объяснили тем, что он является «крупным бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации». Как посчитали власти ЕС, он «материально или финансово поддерживает правительство и несет ответственность за поддержку действий или политики, подрывающих или дестабилизирующих Украину». Сразу после введения санкций Волож объявил об уходе из правления «Яндекса».

6 июня стало известно, что Волож решил обжаловать введенные против него санкции через суд. Решение ЕС он назвал нелогичным.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Анна Балашова Анна Балашова
Аркадий Волож Амстердам Яндекс
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