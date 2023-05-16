Суд разрешил занявшим дом Воложа в Амстердаме сквоттерам в нем остаться

Суд разрешил сквоттерам, которые заняли дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме, остаться в нем. Их могут выселить, если они будут шуметь или вредить зданию, где с 2020 года шел ремонт

Аркадий Волож (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Сквоттеры, которые заняли дом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме, могут пока остаться в нем, постановил Апелляционный суд города. Сообщение о вердикте размещено на сайте суда. Дело рассматривали в упрощенном порядке.

«Сквоттеры, проживающие в доме на улице Воссиусстраат, который принадлежит российскому бизнесмену, внесенному в европейский санкционный список, пока могут оставаться там», — говорится в постановлении.

Сквоттеров выселят, если они будут нарушать общественный порядок, вредить зданию или шуметь, указал суд. Во время заседания выяснилось, что сквоттеры регулярно устраивают мероприятия, привлекающие множество людей, тогда как здание для этого не подходит.

Сквоттинг — самовольное заселение покинутых или незанятых квартир (апартаментов) либо зданий лицами, не являющимися их юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на их использование.

Дом, о котором идет речь, принадлежит компании Paraseven Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Этой компанией владеет российский бизнесмен, который попал под европейские санкции, следует из сообщения суда. Здание было отремонтировано по его поручению.

Нидерландская газета NRC вместе с газетой Groene Amsterdammer в прошлом году опубликовала расследование, где сообщила, что этим домом владеет Аркадий Волож, который находится под санкциями ЕС с июня 2022 года. Он приобрел его через компанию на Британских Виргинских островах, которой дом формально сейчас и принадлежит. Из-за этого властям потребовалось время, чтобы заморозить собственность Воложа, то есть запретить ему продавать дом или сдавать его в аренду. NRC также писала, что бизнесмен сам задекларировал этот дом после попадания под санкции.

В октябре 2022 года недвижимость захватили сквоттеры. Они объяснили свои действия тем, что «права миллиардеров, которые рассматривают наши города как инвестиции, защищены лучше, чем права уязвимых людей, которые хотят иметь крышу над головой», а также заявили, что Волож готовился сдавать дом в аренду, чтобы зарабатывать.

Paraseven Ltd и компания-подрядчик, которая проводила ремонт, обратились в суд, чтобы выселить захватчиков из здания. Судья первой инстанции Окружного суда Амстердама отклонил этот иск, сославшись на то, что бизнесмен находится под санкциями, которые не позволяют ему пользоваться недвижимостью и продолжать там ремонтные работы. Выдворение сквоттеров приведет к тому, что здание будет «необоснованно пустовать», посчитал суд. Также суд счел, что ремонт в здании действительно может привести к увеличению его стоимости и, как следствие, «росту капитала». А это, в свою очередь, запрещено санкциями. Апелляционный суд согласился с этим решением.

Сразу после введения санкций Волож объявил об уходе из правления «Яндекса», позднее он решил обжаловать введенные против него санкции через суд. Решение властей Евросоюза он назвал нелогичным. Также адвокаты бизнесмена говорили, что он приобрел дом не для сдачи в аренду, а для личного пользования и после ремонта намеревался там время от времени останавливаться со своей семьей.