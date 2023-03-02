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UC Rusal выступила за смену главы совета директоров «Норильского никеля»

UC Rusal предложила избрать независимого главу совета «Норникеля»
UC Rusal предложила сменить главу совета директоров «Норникеля» — с 2022 года этот пост занимает экс-менеджер «Интерроса» Андрей Бугров. Но один из претендентов уже отказался, кандидатуру другого рассмотрят в «ближайшее время»
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Вопрос об избрании нового независимого председателя совета директоров «Норильского никеля» на заседание совета директоров компании предложил вынести один из ее акционеров — UC Rusal (владеет 26,39% «Норникеля»). Также он рассчитывал, что само заседание совета пройдет в очной форме. Но, как рассказал представитель UC Rusal, заседание состоялось 27 февраля в заочной форме и без рассмотрения вопроса о главе совета.

Председателем совета директоров «Норникеля» девять лет, с марта 2013 года, был независимый директор, британец Гарет Пенни. Но он ушел в отставку в марте прошлого года, после начала специальной военной операции на Украине и введения беспрецедентных международных санкций против России. В июне главой совета избрали Андрея Бугрова, который до этого занимал должность старшего вице-президента компании по устойчивому развитию, а также с 2013 по 2022 год был вице-президентом ее крупнейшего акционера — «Интерроса» (через этот холдинг гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин владеет 37% компании).

Но другие кадровые вопросы совет все же рассмотрел, следует из раскрытия информации «Норникеля» по итогам заседания. Руководителями комитетов совета директоров было решено избрать независимых директоров, сообщила пресс-служба компании, уточнив, что это предложение «Интерроса» об «усилении роли независимых директоров в работе совета».

  • Денис Александров и Алексей Германович возглавили комитеты по стратегии и корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям соответственно. Ранее комитет по стратегии, один из ключевых в структуре управления, возглавляла вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления UC Rusal Елена Безденежных.
  • Егор Шейбак, который был изначально номинирован в совет от третьего крупнейшего акционера компании Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (ей принадлежало около 4% «Норникеля»), стал исполняющим обязанности руководителя комитета по бюджету. До него этот комитет возглавлял гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин.

Инициатором проведения совета директоров был именно Батехин, который попросил освободить его от должности председателя комитета по бюджету и предложил избрать руководителями всех комитетов независимых директоров, рассказал РБК источник, близкий к совету. По его словам, вместо себя топ-менеджер предложил кандидатуру Шейбака, который дал согласие на исполнение обязанностей председателя на время проведения заседаний и попросил поддержать его в статусе и.о. до будущих решений совета директоров по итогам годового собрания акционеров.

UC Rusal от имени директора направления «Русский алюминий Менеджмент» Александры Захаровой прислала встречное требование — созвать очное заседание совета директоров, освободить от должности председателя совета Бугрова и избрать вместо него Александрова, а также заменить председателей комитетов, продолжает собеседник РБК. Но в тот же день Александров написал отказ и попросил исключить его кандидатуру, подчеркивает он. В рамках заседания совета директоров Бугров сообщил об отказе топ-менеджера. С Александровым связаться не удалось.

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Спустя день после проведения совета, 28 февраля, UC Rusal прислала очередное требование провести очное заседание совета директоров с целью заменить председателей комитетов, а на должность председателя совета директоров избрать еще одного независимого директора, члена совета директоров самой алюминиевой компании Евгения Шварца, утверждает источник, близкий к совету. Шварц также руководит центром ответственного природопользования Института географии Российской академии наук. Провести такое заседание «планируется в ближайшее время», добавляет он. Выдвижение кандидатуры Шварца подтвердил РБК еще один источник, близкий к совету.

Представитель UC Rusal это не комментирует, он лишь отметил, что компания надеется, что в ближайшее время «дискуссия состоится и наши коллеги по совету директоров поддержат нашу и свою собственную инициативу об усилении роли независимых директоров». РБК направил запрос Шварцу. В пресс-службе «Интерроса» не ответили на запрос РБК.

Крупнейшие акционеры «Норникеля» — «Интеррос», UC Rusal и Crispian — заключили акционерное соглашение в конце 2012 года на десять лет, ставшее решением продолжительного конфликта между партнерами. В соответствии с ним Потанин стал управляющим партнером «Норникеля», а компания обязалась платить щедрые дивиденды — не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составлял 30% от EBITDA, но не менее $1 млрд. В конце прошлого года действие этого соглашения закончилось. Потанин предупреждал, что после окончания действия акционерного соглашения «дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли за последнее время, конечно же, не будет ни в 2022-м, ни, предположительно, в 2023 году».

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«Норникель» UC Rusal
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