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Российские артисты начали массово отменять свои выступления в Европе

Страны Европы из-за угрозы распространения коронавируса вводят запреты на массовые мероприятия, в числе которых и музыкальные концерты. Новые правила вынуждают российских исполнителей отменять свои заграничные туры.
Фото: Patrick Smith / Getty Images

Российские артисты массово отменяют свои концерты в Европе, следует из афиш европейских концертных агентств и билетных агрегаторов. Одной из причин они называют распространение коронавирусной инфекции, подобное сообщение, например, опубликовано на сайте агентства Artist Production (специализируется на организации концертов в Германии и Чехии). Другая, но связанная с вирусом причина — введение ограничений со стороны властей на проведение массовых мероприятий, как например в Израиле, где из-за распространения нового вируса запрещены мероприятия с числом участников свыше 100 человек.

«В Германии и Чехии перенесен 21 концерт из-за коронавируса», — сообщил РБК Юрий Шатунов, тур которого должен был пройти в апреле-мае 2020 года. В этих же странах перенесен тур группы «Би-2» (3 концерта). Об отмене тура, запланированного на март—апрель 2020 года, заявили певец Макс Барских: «Сожалею, что приходится писать вам об этом, но следуя решению правительств Германии и Чехии об ограничении общественных мероприятий, тур «Nezemnaya» в этих странах переносится». Певица Лобода также подтвердила отмену первой части гастролей по Германии: «Как вы знаете, правительство Германии приняло решение об отмене всех общественных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Поэтому мы переносим первую часть нашего тура по Германии с марта на май.»

«Пока мы не отменяем мероприятия, если будут какие-то изменения в гастрольном графике артиста, то мы сообщим об этом. Переговоров на эту тему пока нету», — заявила РБК пиар-менеджер Егора Крида. «Я сейчас в Германии нахожусь. Пока отмены концертов нет, они идут сейчас. Не знаю, что будет завтра, но на сегодняшний момент все идет», — сообщила РБК Наталья Королева

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Свои концерты на Кипре и в Израиле перенесла с марта на ноябрь группа «Сплин»: «В связи с введением карантина по причине распространения коронавируса, а так же в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий, мы вынуждены перенести концерты в Израиле и на Кипре на другие даты».

Европейский рынок для российских артистов не особо велик, констатирует главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. По его словам, русскоязычная диаспора за границей предпочитает советских поп-классиков, которых становится все меньше. Современные исполнители, по мнению Сафронова, не очень заметны в конкуренции за места в фестивалях и на клубных сценах, поэтому их доходы от заграничных гастролей минимальны

Традиционно в Европе весьма востребованы российские исполнители классического репертуара — для них потери действительно могут быть значимыми, резюмирует Сафронов. На этой неделе об отмене своих гастролей во Франции, запланированных на 10-15 марта, объявил Большой театр.

От подобных ограничений пострадает вся индустрия travel & leisure, что включает и развлечения, и гостиничный бизнес, и рестораны, и авиаперевозки, указывает руководитель группы Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский. Пандемия — это обстоятельство форс-мажора, поэтому в таком случае при невыполнении обязательств стороны расходятся каждая с собственными убытками или упущенной выгодой, напоминает эксперт.

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Видео вместо концертов

Оценки потерь мировой индустрии развлечений из-за пандемии коронавируса еще не озвучивались. Но еще в конце февраля один из лидеров в этой индустрии — специализирующаяся на организации гастролей и продаже билетов на концерты компания Live Nation Entertainment — предупредил инвесторов о том, что новый вирус может стать угрозой для ее бизнеса не только потому, что компания организует массовые мероприятия, но и потому, что в целом вирус может отразится на экономике целых континентов.

На телефонной конференции с аналитиками топ-менеджмент Live Nation Entertainment указывал на то, что концерты не отменяются, а переносятся на более поздний срок. Основа гастрольного бизнеса — прежде всего летние фестивали, которые пока остаются запланированными, отмечали в конце февраля менеджеры Live Nation Entertainment.

Выгодоприобрететелями от пандемии коронавируса в индустрии развлечений могут стать стриминговые сервисы, в первую очередь видеоплатформы, констатировали в марте аналитики Midia Research, не приводя никаких оценок.

Из-за вспышки нового вируса COVID-2019 страны, где должны были пройти концерты россиян, вводят запрет на проведение массовых мероприятий. Так, в Чехии уже запрещено проводить мероприятия с единовременным участием 100 человек, в некоторых районах Германии введен запрет на мероприятия с участием более 1 тыс. человек, Израиль так же ввел ограничения для мероприятий с числом участников свыше 100 человек.

Проблематично становится и попасть в эти страны: с 13 марта Россия ограничивает авиасообщение с Германией, а также с Францией, Италией, Испанией на фоне распространения коронавирусной инфекции. Исключение составят лишь регулярные рейсы из Москвы и обратно в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж. Для всех въезжающих в Израиль введен двухнедельный карантин.

Авторы: Елизавета Ефимович, Роман Кирьянов, Артем Афонский
Теги: коронавирус, пандемия, концерты
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