Российские артисты начали массово отменять свои выступления в Европе

Страны Европы из-за угрозы распространения коронавируса вводят запреты на массовые мероприятия, в числе которых и музыкальные концерты. Новые правила вынуждают российских исполнителей отменять свои заграничные туры.

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Российские артисты массово отменяют свои концерты в Европе, следует из афиш европейских концертных агентств и билетных агрегаторов. Одной из причин они называют распространение коронавирусной инфекции, подобное сообщение, например, опубликовано на сайте агентства Artist Production (специализируется на организации концертов в Германии и Чехии). Другая, но связанная с вирусом причина — введение ограничений со стороны властей на проведение массовых мероприятий, как например в Израиле, где из-за распространения нового вируса запрещены мероприятия с числом участников свыше 100 человек.

«В Германии и Чехии перенесен 21 концерт из-за коронавируса», — сообщил РБК Юрий Шатунов, тур которого должен был пройти в апреле-мае 2020 года. В этих же странах перенесен тур группы «Би-2» (3 концерта). Об отмене тура, запланированного на март—апрель 2020 года, заявили певец Макс Барских: «Сожалею, что приходится писать вам об этом, но следуя решению правительств Германии и Чехии об ограничении общественных мероприятий, тур «Nezemnaya» в этих странах переносится». Певица Лобода также подтвердила отмену первой части гастролей по Германии: «Как вы знаете, правительство Германии приняло решение об отмене всех общественных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Поэтому мы переносим первую часть нашего тура по Германии с марта на май.»

«Пока мы не отменяем мероприятия, если будут какие-то изменения в гастрольном графике артиста, то мы сообщим об этом. Переговоров на эту тему пока нету», — заявила РБК пиар-менеджер Егора Крида. «Я сейчас в Германии нахожусь. Пока отмены концертов нет, они идут сейчас. Не знаю, что будет завтра, но на сегодняшний момент все идет», — сообщила РБК Наталья Королева

Свои концерты на Кипре и в Израиле перенесла с марта на ноябрь группа «Сплин»: «В связи с введением карантина по причине распространения коронавируса, а так же в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий, мы вынуждены перенести концерты в Израиле и на Кипре на другие даты».