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Власти Израиля ввели карантин для всех въезжающих в страну

Власти Израиля объявили о том, что любые въезжающие в страну из-за рубежа должны будут в течение 14 дней находиться на карантине, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на заявление главы правительства Биньямина Нетаньяху.

В соответствии с распоряжением правительства прибывшие из-за рубежа граждане Израиля должны помещаться на карантин уже с сегодняшнего числа, жителей всех остальных стран нововведение коснется спустя 72 часа.

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
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