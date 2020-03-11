Группа Lindemann из-за вируса даст в Москве два концерта вместо одного

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Запланированный на 15 марта концерт группы Lindemann в Москве состоится дважды из-за запрета мэра Сергея Собянина на проведение публичных мероприятий в городе с участием более 5 тыс. человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

«Компания Volkov PRO и группа Lindemann нашли решение: концерты пройдут два раза 15.03: в 15:00 и 19:00. Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из концертов», — сообщили организаторы, уточнив, что количество зрителей на каждом выступлении не будет превышать максимально допустимое. Кроме того, для тех, кто сможет посетить концерт в 15:00, пообещали бесплатное повышение категории билета.

Из-за угрозы распространения коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин 10 марта подписал указ, запрещающий проводить в столице спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, в случае если число их участников превышает 5 тыс. Документ стал дополнением к указу о введении мер повышенной безопасности в Москве, который был подписан 5 марта.

Lindemann — немецко-шведская группа с участием вокалиста и фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. В марте стартует тур группы по городам России, организованный в поддержку выхода нового альбома F&M.