Минюст внес в реестр иноагентов сервис Bookmate

Минюст внес в реестр иноагентов книжный сервис Bookmate и двоих его топ-менеджеров

В списке СМИ-иноагентов оказались гендиректор компании Андрей Баев и директор по маркетингу Алексей Докучаев, который также возглавляет издательства Individuum и Popcorn Books

Фото: Владислав Шатило / РБК

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов компанию — владельца сервиса для чтения книг по подписке Bookmate, ее гендиректора Андрея Баева и директора по маркетингу Алексея Докучаева.

Bookmate в 2010 году основали британец Саймон Данлоп и россиянин Виктор Фрумкин. Штаб-квартира компании находится в Дублине, а офисы — в Москве, Копенгагене, Лондоне, Стокгольме и Сингапуре.

В августе «Ведомости» сообщили, что Bookmate может прекратить деятельность на российском рынке, но официально такие планы компания не подтверждала. Издание отметило, что Bookmate начал распродавать активы в России: в конце июня «Яндекс» купил права на использование технологической платформы сервиса. В августе компания вышла из капитала издательств Individuum и Popcorn Books, генеральным директором которых является Докучаев. Они с Баевым продали свои доли в двух издательствах совладельцу сети «Читай-город — Буквоед» Денису Котову.

Popcorn Books в 2021 году издало роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке». Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская этим летом подготовила законопроект о запрете распространения книг с описанием нетрадиционных отношений подростков, приведя «Лето в пионерском галстуке» в качестве примера такого произведения. Ямпольская указала, что книга продается с маркировкой «18+» и вызывает «повышенный интерес» у детей.

Баев также является генеральным директором Medianywhere Group UK, указано на сайте Bookmate. Компания занимается созданием информационных мультимедийных киосков.