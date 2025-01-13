Сбербанк вскрыл работу «университета» мошенников

Обучение мошенничеству прошли тысячи желающих из даркнета, их отбирали на конкурсной основе, рассказал первый зампред банка

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«Сбер» вскрыл работу учебного заведения для подготовки мошенников, среди которых были хакеры, целью которых должны были стать российские компании, сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

«Для подготовки хакеров, которые атакуют российские компании, есть даже целые «университеты». «Сбер» вскрыл работу одного такого учреждения», — рассказал он.

Эта площадка работала онлайн, регулярно набирая слушателей в даркнете, предусмотрены курсы, учебные материалы и экзамены. Срок обучения составляет семь недель. По оценке аналитиков банка, завершили обучение 10 тыс. человек, еще 20 тыс. не прошли отбор. «То есть там еще и конкурс имеется», — пояснил Кузнецов и отметил, что сфер мошенничества является отдельным сектором теневой экономики с большим числом специализаций.

За прошлый год мошенники похитили у жителей России 250–300 млрд руб., оценивают в «Сбере». Как сообщали в МВД, одна из самых больших сумм, переведенных мошенникам в прошлом году, составила около 180 млн руб.

В 2025-м мошенники сконцентрируются на краже аккаунтов на «Госуслугах», фальшивых звонках из госведомств и сообщениях в мессенджерах под видом начальства, прогнозирует Сбербанк. «Вряд ли в этом году мошеннические схемы принципиально изменятся. Единственное, мы видим риск более активного применения ИИ-технологий для обмана, к сожалению, искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными», — предупредил Кузнецов.

По сведениям «Коммерсанта», Минцифры и Роскомнадзор начали обсуждать возможную блокировку голосовых вызовов в мессенджерах из-за роста. активности мошенников. Собеседник издания на телеком-рынке объяснил, что «голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора, это не вопрос операторов».