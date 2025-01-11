Замглавы «Сбера» перечислил три основные схемы мошенников в 2025 году

В Сбербанке назвали три основные схемы мошенников на 2025 год

В 2025 году самыми популярными у аферистов схемами станут получение обманом данных для хищения аккаунта на «Госуслугах», сообщения в мессенджерах под видом руководителя и фальшивые звонки из ведомств. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Вряд ли в этом году мошеннические схемы принципиально изменятся. Единственное, мы видим риск более активного применения ИИ-технологий для обмана, к сожалению, искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными», — добавил он.

Кузнецов отметил, что мошенники дорабатывают свои схемы, в частности, стали чаще просить своих жертв снимать наличные и передавать их курьерам, чтобы избежать блокировки онлайн-переводов. «Проблему необходимо решать системно и всем рынком», — резюмировал он.

Зампред правления Сбербанка также оценил сумму похищенных мошенниками у россиян в 2024 году денег. По его словам, она составила 250-300 млрд руб.

В то же время Кузнецов отметил позитивные предпосылки в направлении противодействия мошенничеству в России, в частности, работу над созданием единой национальной антифрод-платформы. Ожидается, что она позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.