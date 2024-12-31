В МВД назвали самую большую сумму перевода мошенникам в 2024-м

Одна из самых больших сумм, переведенных мошенникам в 2024 году одним человеком, составила около 180 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Статистика по суммам ущерба для каждого потерпевшего не предусмотрена. В этой связи сложно обозначить самую большую сумму. Как пример, в текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Средства переводились на счета мошенников без привлечения курьеров, отметило агентство.

В МВД обратили внимание на то, что злоумышленники стали тщательней координировать действия потерпевших, вовлекая их в оформление кредитов и займов и другую активность.

30 декабря в МВД предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом. По данным полиции, в рамках схемы по дестабилизации обстановки в стране злоумышленники заставляют жертву взять кредит в банке и передать им деньги, а когда человек пытается вернуть средства, они ставят ему условие — совершить преступление.

В период с 18 по 26 декабря правоохранители зафиксировали «массовую волну воздействий мошенников» — 55 попыток поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, а также срыва работы банков и отделений почты. За этот же период сотрудниками полиции были задержаны 44 подозреваемых в совершении этих преступлений, сообщили в министерстве внутренних дел.