Мошенники под видом священника и силовика украли у москвички ₽7,35 млн

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Неизвестные обманули москвичку более чем на 7,35 млн руб., представившись в мессенджере знакомым ей священником. Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД, и подтвердил источник в местном отделе полиции.

В заявлении в полицию 72-летняя женщина указала, что регулярно посещала находящийся неподалеку от нее храм Иоанна Богослова на Бронной, где познакомилась и подружилась с протоиереем. Поэтому она не удивилась, когда к ней обратился пользователь под именем этого священника и рассказал о проверках прихожан на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. «Протоиерей» уверил ее, что находился лично в управлении ФСБ, сообщив дополнительно, что за данными проверочными мероприятиями закреплен сотрудник ФСБ — Колесник Денис Сергеевич, который с ней свяжется лично», — рассказал источник РБК.

Тот и в самом деле позвонил ей, сообщив, что у женщины «открыт счет в Райффайзенбанке, откуда идут перечисления на имя Терновского Р.Л.», который находится в розыске за терроризм. По словам мошенника, чтобы подтвердить ее непричастность к преступлениям, необходимо пройти верификацию имеющихся у нее наличных в Росфинмониторинге, о чем ей дадут расписку, а потом вернут деньги. В подтверждение его слов с ней затем связалась «сотрудница» надзорного органа и проинструктировала о передаче наличных курьеру. Дома у пенсионерки хранились сбережения в долларах, евро и рублях, которые она 6 января отдала мужчине, представившимся курьером Русланом.

Затем она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в правоохранительные органы, которые теперь ведут проверку перед возбуждением дела.

В конце прошлого года резко выросло число случаев телефонного мошенничества, при котором люди под воздействием злоумышленников нападают на офисы банков. Как рассказали РБК в Сбербанке, при этой схеме злоумышленники звонят жертвам, у которых уже украли деньги, и обещают вернуть средства в обмен на «определенные противоправные действия». В некоторых случаях злоумышленники могут предложить устроить поджог за вознаграждение или заявляют, что это поможет поймать мошенников, уточнили в банке.