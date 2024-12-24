Власти начали обсуждать блокировку голосовых вызовов в мессенджерах

Власти могут разработать требования к иностранными мессенджерам для возможности блокировки мошеннических звонков, сообщил ранее глава РКН. По данным «Коммерсанта», рассматривается в том числе полный запрет на голосовые звонки

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минцифры и Роскомнадзор начали обсуждать возможную блокировку голосовых вызовов в мессенджерах из-за роста активности мошенников, рассказали «Коммерсанту» два источника в операторах связи и собеседник на телеком-рынке

Они уточнили, что сейчас рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах. Собеседник газеты на телеком-рынке добавил, что «голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора, это не вопрос операторов».

По оценке «МегаФона», в настоящее время доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, тогда как три года назад этот показатель не превышал 1%. По данным центра противодействия кибермошенничеству компании «Информзащита», около 70% мошеннических звонков в мессенджерах поступает из-за границы.

«Сейчас предотвращение мошеннических звонков через мессенджеры может осуществляться только на уровне дополнительных приложений в смартфоне абонента. Для этого абонент сам должен предоставить этим приложениям разрешение на доступ к мессенджерам в своем устройстве. Для более эффективной борьбы требуется активное вовлечение владельцев мессенджеров в решение проблемы», — сообщили «Коммерсанту» в «МегаФоне».

О том, что власти могут ограничить возможность звонков через мессенджеры без проверки номеров, стало известно в начале лета. Начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин тогда указал на необходимость разработать в отношении таких звонков механизм взаимодействия операторов связи с владельцами социальных сетей, менеджеров и различных приложений, где в качестве идентификатора пользователями этих ресурсов используется номер телефона. «Полагаем, что для тех мессенджеров, которые откажутся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи, возможно применение мер по запрету совершения через них голосовых вызовов на территории нашей страны», — сообщал он.

В конце октября уже глава Роскомнадзора Андрей Липов в кулуарах конференции «Спектр-2024» рассказал, что власти могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для возможности блокировки мошеннических звонков. «Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков: из-за границы или не из его записной книжки», — привел он пример. В таком случае Роскомнадзор сможет вводить временные запреты на все звонки через ту или иную платформу до выполнения этих требований. «Условно говоря, пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать. Оно на полях форума будет дополнительно обсуждаться», — добавил Липов.

В 2024 году мошенники стали чаще обзванивать российских граждан через мессенджеры, ущерб населению от их действий достиг почти 250 млрд руб., говорил в сентябре председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «И если этот тренд сохранится, мы не исключаем, что эта цифра может достигнуть по итогам [20]24 года 300 млрд [руб.]», ― сказал он тогда.

Роскомнадзор и операторы связи давно борются с мошенническими звонками. Например, летом операторы по требованию службы начали блокировать звонки от абонентов компаний, не подключенных к созданной для противодействия мошенникам системе «Антифрод». Одним из эффектов этой борьбы была массовая миграция мошеннических звонков в мессенджеры, писал ранее РБК. Замглавы Роскомнадзора Олег Терляков в октябре сообщал, что на тот момент к системе «Антифрод» было подключено 1167 операторов, или 99,5% владеющих номерами в России компаний связи.