Volkswagen продал завод в России без возможности обратного выкупа

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сделка по покупке российских активов Volkswagen структурой «Авилона» не подразумевает опциона на обратный выкуп, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Альберт Каримов, передает «РИА Новости».

Компания «Арт-Финанс» (входит в структуру «Авилона») закрыла сделку по покупке активов немецкого концерна 22 мая. Под ее контроль перешли ООО «Фольксваген Груп Рус» и ее дочерние подразделения: ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование».

«Фольксваген Груп Рус» принадлежал калужский завод Volkswagen мощностью 225 тыс. автомобилей в год. На предприятии производили модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. После начала военной операции на Украине работа была приостановлена. ООО «Арт-Финанс» зарегистрировано 13 февраля 2023 года и на 100% принадлежит бывшему гендиректору «Авилона» Андрею Павловичу (ушел в отставку с этой должности в прошлом декабре), следует из данных СПАРК. «Авилон» — крупный российский автодилер с портфелем из 44 брендов, включая немецкие Volkswagen и Mercedes-Benz, китайские Chery, Changan, Haval, FAW, Exeed, Geely, Voyah, OMODA и Tank, а также «Москвич».

Сумму сделки стороны не называли. Источник «Интерфакса» сообщал, что российские власти согласовали ее по цене до €125 млн. Представитель Volkswagen Ирина Лихачева оценивала стоимость российских активов концерна в 47,5 млрд руб. (более €500 млн).