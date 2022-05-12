«Сименс Мобильность» объявила о выходе из совместных предприятий с РЖД

«Дочка» Siemens производила в России электрички «Ласточка», грузовые электровозы, а также обслуживала «Сапсаны». Свой уход из страны «Сименс Мобильность» связала с западными санкциями против Москвы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Компания «Сименс Мобильность» с 13 мая выходит из всех совместных предприятий с РЖД, прекращает техобслуживание и расторгает договоры с российским монополистом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы Siemens.

«Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании «Сименс мобильность», было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО «РЖД» с 13 мая», — сообщили в компании.

«Сименс мобильность» — «дочка» группы Siemens. Занимается производством подвижных составов, электровозов, автоматизацией и электрификацией железных дорог и др. В России компания создала сеть депо для обслуживания и ремонта поездов «Сапсан» и «Ласточка», а ее дочерние предприятия производят преобразователи частоты и тяговые электродвигатели.

РБК направил запрос представителям компании «Сименс Мобильность» и РЖД.

Компания Siemens объявила об уходе с российского рынка «из-за войны на Украине» 12 мая. В начале марта компания приостановила поставки в Россию и работу всех новых бизнес-проектов. Financial Times со ссылкой на источник писало, что компания продолжит выполнять в России лишь «малый объем сервисных работ» и что в Siemens оценивают последствия санкций, введенных против России после начала военных действий на Украине.

Председатель правления компании Олег Белозерор 22 марта сообщил, что Siemens уведомила их о приостановке контракта на покупку «Сапсанов». По его словам, электропоезда «Ласточка» «импортозамещены практически на 88 с лишним процентов». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила, что немецкую компанию могут заменить другие организации. Она предположила, что германская компания приняла решение под давлением.

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Siemens работала в России с 1852 года — тогда компания занималась прокладкой телеграфных линий. По данным FT, на сегодняшний день на Россию приходится около 1% всех продаж конгломерата. В головной компании концерна в России ООО «Сименс» работает около 2,7 тыс сотрудников, оборот в 2020 финансовом году составил €723 млн.

После начала военной операции на Украине о приостановке работы в России объявили многие компании, среди них Nokia, Ericsson, General Electric и другие.