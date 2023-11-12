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В ОАЭ запустили производство автомобилей Aurus Senat

Мантуров: производство люксовых автомобилей Aurus Senat запущено в ОАЭ
Производство люксовых автомобилей российского бренда Aurus запустили на площадке в Абу-Даби, рассказал Мантуров. В 2019 году арабский фонд Tawazun купил 36% Aurus за €110 млн
Фото: Максим Зарецкий / ТАСС
Фото: Максим Зарецкий / ТАСС

Производство седанов Aurus Senat запустили в воскресенье на производственной площадке в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер уточнил, что производственная площадка находится в Абу-Даби, название партнера чиновник не раскрыл. Также в ОАЭ планируется открытие салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus, добавил Мантуров.

По его словам, поставки автомобилей Aurus в дальнейшем рассматриваются и в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию. ОАЭ, указал министр, станет «подобием хаба» по поставкам Aurus в этом регионе.

История российского бренда Aurus началась в 2013 году, когда правительство поручило автомоторному институту НАМИ разработку семейства автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП) для перевозки первых лиц страны. Этот проект получил условное название «Кортеж», на первом этапе на него было выделено 12,4 млрд руб.

В конце 2017 года на базе «НАМИ-авто» было создано ООО «Аурус». Изначально 75% Aurus принадлежало НАМИ, остальные 25% — «Соллерсу», который стал производственным партнером проекта. В 2019 году арабский фонд Tawazun купил 36% Aurus за €110 млн. У НАМИ после сделки с арабским фондом осталось 63,5% Aurus, у «Соллерса» — 0,5%.

Серийное производство Aurus в татарской особой экономической зоне «Алабуга» запустили в мае 2021 года, первой моделью стал Aurus Senat. В основе автомобиля — гибридная установка на базе 4,4-литрового бензинового мотора с электрическим агрегатом и 9-ступенчатой коробкой-автоматом. Мощность — 598 лошадиных сил. Инвестиции в индустриальную часть проекта (сборочную площадку, сварочный комплекс и модернизацию окрасочного комплекса) на тот момент составили порядка 2 млрд руб., говорил тогда гендиректор ООО «Аурус» Адиль Ширинов.

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Производство внедорожников Aurus Komendant запустили на той же площадке спустя полтора года — в ноябре 2022 года. Внедорожник оснащен полным приводом, модульной платформой ЕМП и силовой установкой, двигателем V8 мощностью 598 л.с. и объемом 4,4 л, девятиступенчатым «автоматом» КАТЕ и пневмоподвеской.

Стоимость Aurus Senat (по данным дилеров на 12 ноября 2023 года) начинается от 40,8 млн руб., Aurus Komendant — от 37 млн руб.

Президент России Владимир Путин неоднократно пользовался авто этой марки. В сентябре он показал автомобили Aurus из своего кортежа лидеру КНДР Ким Чен Ыну, когда тот прибыл в Россию с официальным визитом. В начале апреля он прокатил на Aurus президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Aurus Денис Мантуров производство ОАЭ Минпромторг
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