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«Ведомости» узнали о планах «Газпрома» купить долю в производителе Aurus

«Ведомости»: «Газпром» может купить долю в производителе автомобилей Aurus
«Газпром» может получить до 40% автопроизводителя Aurus от его крупнейшего акционера — госинститута ФГУП «НАМИ», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. На автомобилях этой марки ездит в том числе российский президент
«Газпром» GAZP ₽167,26 -0,71% Купить
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Газпром» может войти в капитал производителя люксовых машин Aurus, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три осведомленных источника.

Как отмечает газета, сроки реализации сделки не известны, но по словам одного из источников, принципиальное решение в ее отношении на правительственном уровне уже принято.

Другой собеседник «Ведомостей» уточнил, что сделка будет денежной, поскольку Aurus нужны инвестиции для развития своего автомобильного проекта. При этом «Газпром» может получить до 40% автопроизводителя от его крупнейшего акционера — подведомственного Минпромторгу госинститута ФГУП «НАМИ», уточнил еще один источник газеты.

Именно с НАМИ начинался проект Aurus в 2013 году. Тогда правительство поручило автомоторному институту разработку семейства автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП) для перевозки первых лиц страны. Этот проект получил условное название «Кортеж», на первом этапе на него было выделено 12,4 млрд руб.

В конце 2017 года на базе «НАМИ-авто» было создано ООО «Аурус». Изначально 75% Aurus принадлежало НАМИ, остальные 25% — «Соллерсу», который стал производственным партнером проекта. В 2019 году арабский фонд Tawazun купил 36% Aurus за €110 млн. У НАМИ после сделки с арабским фондом осталось 63,5% Aurus, у «Соллерса» — 0,5%, пишут «Ведомости».

Автомобильное производство Aurus убыточно и возможный приход «Газпрома» следовало бы расценивать как прямую финансовую поддержку компании, заявил «Ведомостям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, Aurus был бы рентабельным при продажах от 500 машин в год. «Двигатель и коробка передач для них сейчас — это мелкосерийная, почти штучная продукция», — отметил он.

Всего с 2019 года на учет в России было поставлено 114 автомобилей Aurus, следует из данных о регистрациях транспортных средств. Из них 31 был куплен в 2022 году и 54 — в 2023 году. Включает ли это количество технику, поставляемую в адрес правительства и президентского гаража, неизвестно, отмечает газета.

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Серийное производство Aurus в татарстанской особой экономической зоне «Алабуга» запустили в мае 2021 года прошлого года, первой моделью стал Aurus Senat. Инвестиции в индустриальную часть проекта (сборочную площадку, сварочный комплекс и модернизацию окрасочного комплекса), составили, по словам гендиректора ООО «Аурус» Адиля Ширинова, порядка 2 млрд руб. Глава Минпромторга России Денис Мантуров тогда сообщил, что в будущем на заводе в планируется выпускать до 5 тыс. единиц в год.

Президент России Владимир Путин неоднократно пользовался авто этой марки. В сентябре этого года он показал автомобили Aurus из своего кортежа лидеру КНДР Ким Чен Ыну, когда тот прибыл в Россию с официальным визитом. В насале апреля он также прокатил на Aurus президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Газпром Aurus покупка доли
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