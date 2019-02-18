Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus

Более трети акций компании получит фонд Tawazun из ОАЭ. Он вложит в производство автомобилей €110 млн и станет дистрибьютором Aurus на Ближнем Востоке. Sollers снизит свою долю до 0,5%

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Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» — компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.

Соглашение о продаже доли в компании было подписано в рамках международной выставки IDEX-2019, говорится в сообщении Минпромторга, поступившем в РБК. Указывается, что Tawazun получит 36% акций, а Sollers снизит свою долю до 0,5%. При этом Sollers станет индустриальным партнером проекта, поскольку автомобили будут производиться на мощностях автозавода в особой экономической зоне «Алабуга».

Что касается Tawazun, то компания вложит в производство автомобилей €110 млн в течение ближайших трех лет и станет генеральным дистрибьютором Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, комментируя подписанное соглашение, назвал Aurus «ярким свидетельством того, что разработанная в России линейка люксовых автомобилей имеет все шансы стать успешным продуктом на глобальном рынке».