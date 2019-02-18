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Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus
Более трети акций компании получит фонд Tawazun из ОАЭ. Он вложит в производство автомобилей €110 млн и станет дистрибьютором Aurus на Ближнем Востоке. Sollers снизит свою долю до 0,5%
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» — компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.

Соглашение о продаже доли в компании было подписано в рамках международной выставки IDEX-2019, говорится в сообщении Минпромторга, поступившем в РБК. Указывается, что Tawazun получит 36% акций, а Sollers снизит свою долю до 0,5%. При этом Sollers станет индустриальным партнером проекта, поскольку автомобили будут производиться на мощностях автозавода в особой экономической зоне «Алабуга».

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Что касается Tawazun, то компания вложит в производство автомобилей €110 млн в течение ближайших трех лет и станет генеральным дистрибьютором Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, комментируя подписанное соглашение, назвал Aurus «ярким свидетельством того, что разработанная в России линейка люксовых автомобилей имеет все шансы стать успешным продуктом на глобальном рынке».

Видео: РБК

18 февраля на выставке International Defence Exhibition (IDEX) в Абу-Даби с лимузином Aurus ознакомился наследный принц эмирата Мухаммед Бен Заид Аль-Нахаяйн, сообщает «РИА Новости».

О намерении Tawazun активно участвовать в проекте Aurus Мантуров сообщал в июле прошлого года. Тогда предполагалось, что доля эмиратского фонда в проекте составит 30%, а Sollers — 5%.

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6 февраля этого года Мантуров рассказал о том, что мировая премьера Aurus пройдет именно в ОАЭ, хотя изначально это должно было произойти на международной выставке в Женеве.

Машины Aurus начали разрабатывать в 2013 году для проекта «Кортеж». Лимузин, седан, внедорожник, мотоцикл и минивэн предназначены для передвижения и сопровождения первых лиц страны. Впервые широкой общественности автомобиль был представлен 7 мая прошлого года. На нем Владимир Путин проехал по Кремлю в день инаугурации.

Предзаказы на автомобили Aurus уже оформлены на 2019 и 2020 годы.

Основным акционером ООО «Аурус» (около 60% акций) является НАМИ.

Базирующийся в Абу-Даби фонд Tawazun специализируется на инвестициях в военные разработки, а также производстве дронов и аппаратов для работ в труднодоступных местах.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: ОАЭ
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