В Елабуге запустили серийное производство внедорожников Aurus Komendant

Фото: Aurus Russia

Серийное производство российских премиальных внедорожников Aurus Komendant запустили на заводе в Елабуге в Татарстане, сообщила компания-производитель.

Машина стала второй моделью бренда, сборка которой началась на открывшемся менее чем 1,5 года назад заводе в Елабуге. В Aurus отметили, что доля российских материалов и комплектующих, использованных при производстве внедорожника, составила 70%. Это основные узлы, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.

Презентация Aurus Komendant состоялась 29 сентября. Внедорожник оснащен полным приводом, модульной платформой ЕМП и силовой установкой, двигателем V8 мощностью 598 л.с. и объемом 4,4 л, девятиступенчатым «автоматом» КАТЕ и пневмоподвеской. Стоимость кроссовера — от 33,7 млн руб.

Первая партия Aurus Komendant не предназначена для продажи: товарные машины появятся только в 2023 году.