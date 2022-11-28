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Бизнес ,  
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В Елабуге запустили серийное производство внедорожников Aurus Komendant

В Татарстане запустили серийное производство премиальных внедорожников Aurus Komendant
Фото: Aurus Russia
Фото: Aurus Russia

Серийное производство российских премиальных внедорожников Aurus Komendant запустили на заводе в Елабуге в Татарстане, сообщила компания-производитель.

Машина стала второй моделью бренда, сборка которой началась на открывшемся менее чем 1,5 года назад заводе в Елабуге. В Aurus отметили, что доля российских материалов и комплектующих, использованных при производстве внедорожника, составила 70%. Это основные узлы, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения.

Презентация Aurus Komendant состоялась 29 сентября. Внедорожник оснащен полным приводом, модульной платформой ЕМП и силовой установкой, двигателем V8 мощностью 598 л.с. и объемом 4,4 л, девятиступенчатым «автоматом» КАТЕ и пневмоподвеской. Стоимость кроссовера — от 33,7 млн руб.

Первая партия Aurus Komendant не предназначена для продажи: товарные машины появятся только в 2023 году.

Бренд Aurus был основан в 2013 году как платформа для создания машин для перевозки и сопровождения первых лиц государства. Серийное производство Aurus в татарстанской особой экономической зоне «Алабуга» запустили в конце мая прошлого года, первой моделью стал Aurus Senat.

Президент России Владимир Путин неоднократно пользовался авто этой марки. На Aurus ездили также зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Теги
Aurus Татарстан автопром отечественный автопром
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