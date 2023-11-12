Bloomberg сообщил об «отчаянных шагах» для повышения цен на алмазы

Стоимость бриллиантов и необработанных камней упала на 20–35% с начала года, крупнейшие производители решились на необычно быстрые и масштабные решения, добившись восстановления цен. Аналитики предупредили о сохраняющихся рисках

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Крупнейшие игроки алмазной отрасли предпринимают «все более отчаянные шаги» на фоне резкого падения цен и замедления потребительского спроса, пишет Bloomberg.

Отрасль стала одним из главных бенефициаров пандемии коронавируса, во время которой выросли продажи драгоценных камней, однако с восстановлением экономик спрос на них упал. Этому способствовали проблемы на крупнейших рынках — США и Китая, а также стремительное развитие индустрии алмазов, выращенных в лабораториях.

Оптовая стоимость бриллиантов упала в этом году на 20%, цена не ограненных камней снизилась еще сильнее — на 35%.

Агентство приводит пример алмазной корпорации De Beers, которая обычно сбывает драгоценные камни с помощью жестко регламентированных продаж — тщательно отобранные покупатели соглашаются на контрактные условия, предложенные производителем, либо рискуют столкнуться в будущем со штрафами. Однако с падением цен корпорация была вынуждена проявлять все большую гибкость и в результате снять ограничения, разрешив не соглашаться на предложенные условия без последствий. De Beers ожидала продаж на $400–500 млн, но при недавних торгах общая сумма сделок составила $80 млн. Алмазная корпорация еще не продавала так мало алмазов с начала публикации статистики в 2016 году, помимо первых дней пандемии.

Российская группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА вовсе прекратила продажи камней на два месяца.

Bloomberg отмечает, что эти две доминирующие алмазодобывающие компании не раз сокращали предложение или делали послабления для покупателей, но скорость и масштаб совместных действий крайне необычны.

В результате падение цен прекратилось. На некоторых небольших тендерах и аукционах стоимость камней за последнюю неделю даже повысилась на 5–10% из-за недостатка предложения. Однако часть аналитиков проявила сдержанный оптимизм. «Мы ожидаем некоторого циклического восстановления на алмазных рынках. Но мы считаем, что здесь есть и структурные проблемы, которые могут привести к более слабому, чем ожидалось, спросу в долгосрочной перспективе», — рассказал агентству сотрудник Jefferies Кристофер ЛаФемина.

Руководство Евросоюза объявляло о намерении включить алмазы в следующий, 12-й пакет международных санкций против России. Еврокомиссия поясняла, что настроена лишить Москву доходов от экспорта алмазов в Европу, что должно стать главным пунктом следующего набора ограничительных мер. Больше всего сопротивляется введению подобных мер Бельгия, выяснил Reuters, ее власти объясняют, что простой запрет лишь приведет к перемещению прибыльной торговли в другие места.

Минфин России предупреждал о негативных последствиях алмазных санкций. «Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика алмазов приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения», — считают в министерстве.