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Война санкций ,  
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АЛРОСА по запросу Индии приостановит продажи алмазов на два месяца

GJEPC: АЛРОСА приостановит продажи алмазов на два месяца по запросу Индии
Сюжет
Война санкций
Временная приостановка сбыта необработанных алмазов в сентябре и октябре на фоне снижения спроса позволит предотвратить затоваривание, считают в алмазодобывающей компании
АЛРОСА ALRS ₽72,69 -1,29% Купить
АЛРОСА RU000A101PB8 Купить
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА по запросу Индии временно приостановит распределение необработанных алмазов в сентябре и октябре на фоне снижения спроса, сообщил индийский регулятор — Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC).

«Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик», — пояснил регулятор.

Эта мера, по мнению АЛРОСА, позволит предотвратить затоваривание, особенно в связи с приближением праздников Дивали (индийский Новый год, конец октября — начало ноября), когда многие производители традиционно закрываются.

АЛРОСА призвала всех отраслевых партнеров, включая алмазодобывающие компании, предприятия по огранке и розничные магазины, занять такую же позицию в отношении закупок и продаж необработанных алмазов для «повышения доверия в отрасли и укрепления отношений между всеми заинтересованными сторонами».

РБК направил запрос в пресс-службу АЛРОСА.

В сентябре глава GJEPC Випул Шах обратился к мировым горнодобывающим компаниям и сообщил об озабоченности индийской алмазной промышленности несколькими ключевыми факторами, влияющими на торговлю алмазами. Среди них: снижающийся спрос, влияние на рынок искусственно выращенных алмазов, проблемы с запасами бриллиантов и их производством, изменение предпочтений потребителей и подрыв доверия к природным камням.

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Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС может включить в 12-й пакет санкций запрет импорта российских алмазов.

Bloomberg и Reuters писали, что страны G7 (США, Германия, Франция, Британия, Италия, Канада и Япония) вскоре могут ограничить импорт алмазов АЛРОСА.

Глава Евросовета Шарль Мишель 8 сентября рассказал, что страны ЕС работают над санкциями против алмазной отрасли России. Прежде Минэкономики Бельгии выражало опасение, что запрет на экспорт якутских алмазов мог бы повлиять на торговлю бриллиантами в Антверпене, мировом алмазном центре.

В Индии, где обрабатывают драгоценные камни, предупредили, что из-за ограничений сотни тысяч человек могут потерять работу. «Это повлияет на занятость гранильщиков в Сурате», — сказал Шах.

Сурат — город на западе Индии, важную часть экономики которого составляет огранка алмазов. По данным The Economic Times, когда санкции начнут действовать, судьба 3 млн рабочих Сурата будет под вопросом. Индия получает необработанные алмазы для огранки в том числе из России.

В отношении АЛРОСА действуют санкции США. Компании запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США, ее активы заблокировали. Россия называет введенные против нее ограничения нелегитимными и считает, что они должны быть отменены.

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Виктория Громова Виктория Громова
АЛРОСА Индия алмазы продажи
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