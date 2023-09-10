«Алроса»: в России нашли крупнейший за десять лет алмаз ювелирного качества

В России нашли крупнейший за десять лет алмаз ювелирного качества

«Алроса» добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии алмаз ювелирного качества массой 390,7 карата. Это крупнейший подобный камень в России за последние десять лет, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Алмаз представляет собой светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом. До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили 10 лет назад, в 2013 году, уточнили в компании.

Камень нашли во время ночной промывки алмазоносных песков с участка Эбелях. Его отправили на оценку экспертам.

Крупнейшим найденным алмазом в истории считается «Куллинан», который также носит название «Звезда Африки». Камень массой 3106 каратов обнаружили 25 января 1905 года в Южной Африке. Свое имя он получил в честь владельца рудника Томаса Куллинана. В 1908 году алмаз был расколот на несколько частей, из которых впоследствии изготовили девять крупных и 96 мелких бриллиантов. Один из них — «Куллинан II» весом 317 карат украсил корону Британской империи. Другой — «Звезда Африки» массой 530,2 карата — украсил королевский скипетр.