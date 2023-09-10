branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Минобороны сообщило об ударах по «Азову» на краснолиманском направлении Политика, 05:41
В России нашли крупнейший за десять лет алмаз ювелирного качества Бизнес, 05:20
Нарышкин обвинил Запад в шулерстве с рейтингами вузов Экономика, 05:09
Великобритания передала Украине эхолоты для навигации стоимостью £1,6 млн Политика, 04:45
Польская оппозиция пригрозила судом президенту в случае победы на выборах Политика, 04:37
В Сирии заявили об уничтожении более 100 террористов в двух провинциях Политика, 04:22
ГУР усомнился в наличии у Маска «мифических кнопок» отключения Starlink Политика, 03:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Трасс заявила, что пишет книгу о 49 днях на посту премьера Великобритании Политика, 03:37
Всемирный банк предложил оказать помощь Марокко после землетрясения Общество, 03:04
Нагорный Карабах договорился с Азербайджаном о доставке гумпомощи Политика, 03:04
Business Insider узнал о тайном ребенке Маска по имени Техно Механикус Общество, 02:39
В московских аэропортах задержали или отменили более 20 рейсов Общество, 02:08
Times узнала о задержании «китайского шпиона» в британском парламенте Политика, 01:50
В Киеве прогремели взрывы Политика, 01:41
Бизнес ,  
0 

В России нашли крупнейший за десять лет алмаз ювелирного качества

«Алроса»: в России нашли крупнейший за десять лет алмаз ювелирного качества
АЛРОСА ALRS ₽79,82 -0,46% Купить

«Алроса» добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии алмаз ювелирного качества массой 390,7 карата. Это крупнейший подобный камень в России за последние десять лет, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Алмаз представляет собой светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом. До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили 10 лет назад, в 2013 году, уточнили в компании.

Камень нашли во время ночной промывки алмазоносных песков с участка Эбелях. Его отправили на оценку экспертам.

Крупнейшим найденным алмазом в истории считается «Куллинан», который также носит название «Звезда Африки». Камень массой 3106 каратов обнаружили 25 января 1905 года в Южной Африке. Свое имя он получил в честь владельца рудника Томаса Куллинана. В 1908 году алмаз был расколот на несколько частей, из которых впоследствии изготовили девять крупных и 96 мелких бриллиантов. Один из них — «Куллинан II» весом 317 карат украсил корону Британской империи. Другой — «Звезда Африки» массой 530,2 карата — украсил королевский скипетр.

Теги
алмаз драгоценные камни ювелирные изделия
Материалы по теме
В ЕС сообщили о работе над санкциями против алмазной отрасли России
Политика
ЕС ограничит торговлю российскими алмазами
Политика
В Шереметьево пресекли провоз контрабандных алмазов и рубинов на ₽6 млн
Общество