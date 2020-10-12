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«Газпром» обвинил США в нерыночных методах вытеснения России с рынка ЕС

Газпром RU000A0ZZES2 ₽1 103,7 -0,05% Купить
Газпром GAZP ₽168,96 +1,19% Купить
Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Угрозы санкций со стороны Вашингтона в отношении проекта «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) являются не чем иным, как попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами. Об этом заявила глава «Газпром экспорта» («дочка» ПАО «Газпром») Елена Бурмистрова, выступая на онлайн-конференции Flame.

«К сожалению, есть дополнительная угроза, которая все больше влияет на наше сотрудничество — это политическое противостояние в целом и, в частности, угроза санкций США против «Северного потока — 2», — сказала она (цитата по ТАСС).

По словам Бурмистровой, американские поставщики сжиженного природного газа (СПГ) вывели из равновесия европейский рынок и не смогли его стабилизировать. «Теперь США пытаются вытеснить Россию, используя нерыночные инструменты», — считает топ-менеджер.

Материал дополняется.

Автор
Михаил Юшков
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