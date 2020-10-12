«Газпром» обвинил США в нерыночных методах вытеснения России с рынка ЕС

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Угрозы санкций со стороны Вашингтона в отношении проекта «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) являются не чем иным, как попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами. Об этом заявила глава «Газпром экспорта» («дочка» ПАО «Газпром») Елена Бурмистрова, выступая на онлайн-конференции Flame.

«К сожалению, есть дополнительная угроза, которая все больше влияет на наше сотрудничество — это политическое противостояние в целом и, в частности, угроза санкций США против «Северного потока — 2», — сказала она (цитата по ТАСС).

По словам Бурмистровой, американские поставщики сжиженного природного газа (СПГ) вывели из равновесия европейский рынок и не смогли его стабилизировать. «Теперь США пытаются вытеснить Россию, используя нерыночные инструменты», — считает топ-менеджер.

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