«Ростех» просил передать ему акции крупнейшего станкостроительного завода

«Ростех» просил власти передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения, чьи площади он арендует для производства. Прокуратура добилась решения суда о деприватизации завода, но собственникам удалось его отменить

Ивановский завод тяжелого станкостроения, 1986 г. (Фото: Владимир Лангранж / РИА Новости)

Госкорпорация «Ростех» просила власти передать ей акции Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), рассказал РБК собеседник, близкий к «Ростеху». Приватизацию этого завода суд первой инстанции в марте по иску Генпрокуратуры признал незаконной, но через полгода, 10 сентября, апелляция отменила это решение, отказав в передаче актива в госсобственность. «Ростех» участвовал в этом деле как третье лицо.

Представитель «Ростеха» подтвердил, что госкорпорация действительно обратилась в органы власти с просьбой о передаче акций ИЗТС. «Это произошло сразу после решения суда первой инстанции о деприватизации ИЗТС», — уточнил он.

Зачем «Ростеху» ивановский завод

Входящий в «Ростех» станкостроительный холдинг «Стан» «вынужденно арендует часть площадей ИЗТС для производства станков», пояснил источник, близкий к госкорпорации. «Частные владельцы предприятия препятствуют работе, поэтому госкорпорация попросила государство спасти завод, вернуть его в госсобственность и передать профильной промышленной структуре «Ростеха», — пояснил он причины такого обращения.

«Ростех» уже публично комментировал решение апелляции и заявил, что не согласен с ним. До приватизации в 1996 году ИЗТС был одним из крупнейших станкостроительных заводов СССР и России. «Частные собственники раздробили» ИЗТС и теперь «сдают свои площади в аренду под торговлю и офисы», говорилось в сообщении госкорпорации. По ее мнению, «станкостроительный завод должен заниматься выпуском станков». «В ситуации, когда страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, санкционными ограничениями на поставку производственного оборудования, в том числе станков, текущее положение дел является неприемлемым», — подчеркивали в «Ростехе», добавляя, что нахождение ИЗТС в руках текущих собственников «противоречит интересам государства и общества, создает дополнительные риски для нацбезопасности».

В свою очередь, директор правового департамента юридического бюро «Константа» (представляет интересы акционеров ИЗТС) Максим Никонов считает, что за заявлениями «Ростеха» о защите национальной безопасности стоит гражданско-правовой спор хозяйствующих субъектов, касающийся производственного оборудования, принадлежащего заводу. «Поскольку ООО «ИСЗ», входящее в контур госкорпорации «Ростех», проиграло судебный спор в отношении интересующего корпорацию оборудования, ситуация освещается в публичном пространстве как связанная с государственными интересами и обороноспособностью страны», — подчеркнул он.

Юрист подчеркнул, что «Ростех» принимал участие в процессе в качестве третьего лица, имел все процессуальные возможности донести до суда свою позицию и представить доказательства своих утверждений. Но апелляция не нашла «оснований для изъятия акций завода у частных собственников», напомнил Никонов.

Как шли суды о деприватизации В феврале Арбитражный суд Ивановской области принял заявление заместителя генпрокурора России о передаче в доход Российской Федерации акций предприятия, принадлежащих ООО «Инвестпроект», ООО «Техинвест», АО «ИЗТС», Владимиру и Михаилу Бажановым. По мнению прокуратуры, приватизация завода в 1990-х прошла незаконно в результате «умышленных и взаимосвязанных противоправных действий должностных лиц и ответчиков», в частности на передачу акций не было получено разрешение правительства. В итоге приватизация стала причиной нанесения ущерба национальным интересам и обороноспособности России, указывала Генпрокуратура. В марте суд в полном объеме удовлетворил требования истца. Но 10 сентября Второй арбитражный апелляционный суд отменил национализацию завода, согласившись с аргументами защиты: предприятие не относится и не относилось к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, поэтому приватизация могла идти в общем порядке, без согласования с правительством России. Представитель действующих акционеров ИЗТС также указывал на истечение срока давности по иску, который не может превышать десяти лет — приватизация ИЗТС завершилась в 1996 году. Это первый случай в современной судебной практике по делам о деприватизации, когда апелляционный суд не поддержал решение первой инстанции. Другой прецедент отмены решения о национализации предприятия касается уральского оборонного завода «Исеть» (акции были переданы «Ростеху»), но в этом случае защита собственника предприятия Малика Гайсина дошла до Верховного суда. Однако суд первой инстанции вновь встал на сторону прокуратуры, повторно удовлетворив иск о национализации.

Что может сделать «Ростех» после отказа в деприватизации ИЗТС

«У «Ростеха» нет самостоятельного права ходатайствовать об изъятии того или иного предприятия в доход государства — оно предусмотрено только для Генпрокуратуры, которая мотивирует такие иски защитой нематериальных благ неограниченного круга лиц — общества и граждан», — говорит управляющий партнер «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов. Но позиция «Ростеха» может выражаться в подаче самостоятельных процессуальных документов: апелляционных, кассационных или надзорных жалоб, как в деле о национализации завода «Исеть», указывает юрист.

«Ростех» участвует в деле в качестве третьего лица, потому вправе обжаловать судебные акты, указывает адвокат NSP Сергей Бахмисов. В деле о национализации «Исети» «Ростех» оперативно подал надзорную жалобу на определение Верховного суда, отменившее решение нижестоящих судов об изъятии активов у собственников, напоминает он. Юрист предполагает, что и в деле ИЗТС госкорпорация «быстро подаст кассационную жалобу». «У участников дела есть два месяца с даты публикации полного текста акта апелляционной инстанции на подачу кассационной жалобы, до истечения этого срока дело не должно передаваться в кассационный суд. Кассационная жалоба должна быть рассмотрена в течение трех месяцев, теоретически решение апелляции можно отменить месяца за три», — приводит выкладки Бахмисов.

Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева, в свою очередь, считает, что «Ростех» имеет право обратиться в суд с иском о деприватизации завода, опираясь на инициативы прокуратуры. «Чтобы получить предприятие, госкорпорации необходимы новые юридические основания, такие как повторное судебное разбирательство, которое выявит нарушения при приватизации, угрожающие национальной безопасности», — считает она, подчеркивая, что сейчас передача завода «Ростеху» усложняется недавним решением апелляционного суда. Суд указал на истечение сроков давности и отсутствие юридических оснований для деприватизации, подтвердив последний тренд по оспариванию таких исков, который сформировался в Верховном суде, напоминает она.