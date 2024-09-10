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Суд повторно удовлетворил иск о национализации завода «Исеть»

В июне Верховный суд отменил конфискацию уральского завода «Исеть», переданного «Ростеху», дело было направлено на повторное рассмотрение. Районный суд Екатеринбурга вновь встал на сторону Генпрокуратуры
Фото: сервис Google Street View
Фото: сервис Google Street View

Ленинский районный суд Екатеринбурга при повторном рассмотрении вновь удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства акций ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть», передает «Интерфакс».

Иск Генпрокуратуры об изъятии у экс-депутата Малика Гайсина завода «Исеть» Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил в марте 2023 года. В мае этого года президент Владимир Путин передал акции «Исети» в собственность госкорпорации «Ростех». Правительство выпустило распоряжение о передаче 55,3% акций завода. Однако позже Верховный суд отменил конфискацию акций.

Гайсин заседал в Госдуме второго созыва с 1996 по 1999 год. В 1990-е он организовал один из первых уральских кооперативов, в 1992-м бизнесмен возглавил Среднеуральское акционерное общество. Против предпринимателя заведено дело о злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате в особо крупном размере. Следствие полагает, что он нанес ущерб «Исети» и России на сумму, превышающую 385 млн руб.

Отмена национализации: почему Верховный суд пересмотрел дело «Исети»
Бизнес
Фото:сервис Google Street View

ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» создано в 1970 году. Производит электрические и оптические соединители (устройства для соединения электрических и оптоволоконных сетей) для оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей. За последние четыре года завод генерировал выручку около 1 млрд руб.: в 2020-м она составила 944,9 млн руб., в 2021 году — 983 млн руб., в 2022-м показатель вырос до 1,2 млрд руб., а в прошлом году — до 1,97 млрд руб.

Прибыль завода все это время росла: так, в 2021 году она составила 208,6 млн руб., в 2022-м — 212 млн руб., а в прошлом году — 229,8 млн руб. Сам Гайсин объяснял срыв госконтрактов резким ростом объема заказов, к которому «Исеть» не была готова.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Екатеринбург национализация Генпрокуратура
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