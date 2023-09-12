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ВЭФ ,  
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ВЭБ продаст долю в «Нацпроектстрое» главному подрядчику РЖД

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ВЭФ
Владельцем 48% одного из крупнейших инфраструктурных холдингов России станет группа «1520» — главный строительный подрядчик РЖД. Его гендиректор Алексей Крапивин владеет еще 4% компании
Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС
Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС

ВЭБ до конца 2023 года продаст 48% акций в инфраструктурном холдинге «Нацпроектстрой» (НПС) группе компаний «1520» Алексея Крапивина, который сейчас лично владеет 4% НПС, рассказал РБК первый зампред госкорпорации Николай Цехомский и подтвердил сам Крапивин. ФАС уже одобрила сделку, сказал Крапивин РБК.

После ее закрытия «1520» и Крапивину будет принадлежать 52% акций НПС, еще 48% продолжат контролировать структуры Аркадия Ротенберга. Вторая сторона позитивно восприняла изменения, утверждают Цехомский и Крапивин. Представитель Ротенберга подтвердил договоренности о сделке. Сумму стороны не раскрывают. «Для ВЭБа это безубыточный, прибыльный выход», — заявил Цехомский.

О планах группы «1520» увеличить долю в совместном предприятии ВЭБа и Аркадия Ротенберга — инфраструктурном холдинге «Нацпроектстрой» — РБК сообщал после назначения Крапивина гендиректором компании «Дороги и мосты» (входит в СП) в декабре 2022 года.

ВЭБ и Ротенберг договорились о создании совместного предприятия в области инфраструктурного строительства в 2019 году. Согласно данным СПАРК, ГК «Нацпроектстрой» создана в ноябре 2019 года на базе активов группы компаний «Мостотрест» (крупнейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры, подконтролен Аркадию Ротенбергу) и «ТЭК Мосэнерго», а также группы компаний «1520» (главный строительный подрядчик РЖД, подконтрольный Алексею Крапивину).

О планирующемся увеличении доли «1520» в «Нацпроектстрое» ранее говорили источники РБК, а глава ВЭБа Игорь Шувалов 16 июня заявлял о возможной продаже доли в НПС. По его словам, ВЭБ должен выполнить «функцию развития», а «частный бизнес, может быть, частный бизнес вместе с РЖД будут основными акционерами такой компании».

В конце 2020 года под контроль «Нацпроектстроя» перешли 97% компании «Дороги и мосты», которая была выделена из «Мостотреста». В «Дороги и мосты» входят такие активы, как «Трансстроймеханизация», «Таганка Мост», «Мостотрест-Сервис», 25% «Мостострой-11». В 2021 году СП получило 50% Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) и 100% строителя объектов энергетики и транспортной инфраструктуры «ТЭК Мосэнерго».

«Нацпроектстрой» также получил контракт на строительство восьмого этапа трассы М-12 Москва — Казань протяженностью 66 км за 123,2 млрд руб. и право на заключение долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство и эксплуатацию основной части обхода Аксая в Ростовской области почти на 86 млрд руб. Обход Аксая — это часть реконструкции трассы М-4 «Дон» из Москвы в Новороссийск.

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Петр Канаев Петр Канаев, Артём Кореняко Артём Кореняко
ВЭБ Нацпроектстрой ФАС Группа 1520 Аркадий Ротенберг РЖД
ГРУППА КОМПАНИЙ НАЦПРОЕКТСТРОЙ ГРУППА КОМПАНИЙ 1520
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