«Трансстройинвест» специализируется на инфраструктурных проектах за счет господрядов: группа участвовала в реконструкции аэропорта Внуково в Москве и строительстве терминала бизнес-авиации аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. По данным ресурса «Проект», группа также была подрядчиком при строительстве резиденции президента России под Ялтой.

Третий этап (116-224 км, Владимирская область): компания «ВАД». Стоимость: 59,5 млрд руб.

«ВАД» строила крымскую автотрассу «Таврида». 27 августа президент Владимир Путин проехал по одному из участков «Тавриды», а главный технолог «ВАД» Андрей Волков подарил главе государства кусок асфальтобетона.

Четвертый этап (224-347 км, Владимирская, Нижегородская области): Дорожно-строительная компания «Автобан». Стоимость: 79,6 млрд руб.

Пятый этап (347-454 км, Нижегородская область): российская «дочка» китайской CRCC (ООО «СиАрСиСи рус»). Стоимость: 58,3 млрд руб.

CRCC — China Railway Construction Corporation. Эта компания претендовала на покупку почти 50% «Моспроекта», который проектирует дома для программы реновации. О завершении этой сделки не сообщалось.

Шестой этап (454-586 км, Нижегородская область, Чувашия): Дорожно-строительная компания «Автобан». Стоимость: 69,2 млрд руб.

Восьмой этап (663-729 км): «Трансстроймеханизация». Стоимость: 123,2 млрд руб.

«Трансстроймеханизация» — «дочка» «Мостотреста» миллиардера Аркадия Ротенберга. В ходе реструктуризации «Мостотреста» будет передана «Нацпроектсрою». «Нацпроектострой» (НПС) в июне 2020 года учредил дочернюю компанию для участия в строительстве дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа Западный Китай» (ЕЗК) — «НПС ЕЗК». «НПС заинтересован принять участие в указанных проектах [включая дорогу Москва — Казань]. Мы действительно учредили дочерние компании для потенциального участия в конкурсных процедурах. Пока они не проводились. Мы планируем участвовать в них на общих основаниях», — говорил РБК представитель «Нацпроектстроя». По данным «Ведомостей», это совместное предприятие Ротенберга и ВЭБа хотело стать единственным генподрядчиком по всему проекту. В итоге «НПС ЕЗК» не подал ни единой заявки на участие в строительстве дороги Москва-Казань, следует из материалов «Автодора».

Как ранее сообщал вице-премьер России и глава наблюдательного совета «Автодора» Марат Хуснуллин, конкурс на строительство нулевого этапа трассы Москва — Казань — обход Балашихи и Ногинска — будет объявлен в течение ближайших двух месяцев. Что касается строительства седьмого этапа автодороги (586-663 км по начальной цене 42,7 млрд руб., Татарстан и Чувашия), то госкомпания отменила ранее объявленный на него конкурс.