Генпрокурор призвал бизнес «посмотреть друг другу в глаза»

Игорь Краснов рассказал о предложении бизнесменам на встречах — говорить, глядя глаза в глаза, для повышения доверия между надзорным ведомством и бизнесом. Ранее прокуратура подала десятки исков об изъятиях ряда частных активов

Игорь Краснов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Генпрокуратура стремится общаться с бизнес-сообществом для повышения доверия, заявил глава ведомства Игорь Краснов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент РБК.

«Безусловно, когда мы с ними встречаемся, первое, о чем я говорю, давайте посмотрим друг другу в глаза и просто поговорим. Поговорим о тех проблемах и вы увидите, как их будем решать. В решение этих же проблем вовлекаем самих предпринимателей, чтобы они знали, что мы делаем, какие меры принимаем и какой результат», — рассказал Краснов.

С его слов, общение происходит при главах регионов, те «видят аргументы, которые предъявляет бизнес, видят проблемы», после чего эти трудности пытаются совместно решить. Накануне состоялась встреча с бизнесменами, были озвучены «очень острые проблемы», характерные для Дальнего Востока.

«Но я бы не сказал, что нужно оценивать эти проблемы только здесь, а в других регионах иные проблемы. Все проблемы они системные. Мы рассматриваем те обращения, которые поступают, комплексно, в комплексном формате», — резюмировал Краснов.

Генпрокуратура в этом году подала десятки исков о передаче активов частных компаний государству. В частности в августе ответчиком стал миллиардер Андрей Мельниченко, богатейший предприниматель из России по версии Forbes. Претензии касались крупнейшего предприятия Сибири, занимающегося реализацией тепловой и электрической энергии, предприятия СИБЭКО.

Прочие иски касались компаний «СибМир» и «ИсНов» (в их владении 48,19% акций Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ), выпускающего, среди прочего, приборы для танков «Армата»), депутата-единоросса Андрея Колесника и его родственников (прокуроры решили, что приобретение акций приобретения акций АО «Калининградский морской торговый порт» прошло незаконно) и др. В мае по требованию Генпрокуратуры были изъяты около 38% акций «Коми энергосбытовой компании», входящей в крупнейший российский частный энергохолдинг «Т Плюс».

Ранее на ВЭФ глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил РБК, что стабильность сегодня важнее второстепенных оснований для того, чтобы национализировать активы у действующих собственников, а кроме того, сам процесс несет ряд негативных последствий.

«На самом деле, мне кажется, что стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников. Тем более, скажем, ошибка в приватизации в 1990-е годы. Сколько собственников там могло смениться? Кто в выигрышном положении? В выигрышном положении тот, кто «откэшился» в свое время. В худшем положении финальный собственник», — подчеркнул Шохин.

Глава Минэка Максим Решетников назвал идею пересмотра приватизации бесперспективной. «Это путь в никуда, и он очень многих демотивирует, и очень многие начинают задаваться вопросом, а где те красные линии», — рассказал министр в интервью РБК. Решетников напомнил о «незыблемости прав собственности» и подчеркнул, что «ковыряться в прошлом» можно долго.

«Красные линии» для предпринимателей «абсолютно не видны в ряде тех моментов, которые сейчас там происходят, и это, наверное, действительно такая зона риска», подчеркнул Решетников.