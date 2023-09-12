Краснов заявил о нарушении сроков соединения «Силы Сибири» с ЕСГ

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Генпрокуратура указала Минэнерго на нарушение сроков по соединению газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» с Единой системой газоснабжения (ЕСГ), сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает «РИА Новости».

Он объяснил, что необходимо, прежде всего, «в целях приоритетного обеспечения потребностей внутреннего рынка».

Также генпрокуратура предложило Федеральной антимонопольной службе организовать «дополнительные мероприятия по прогнозированию тарифов на энергоресурсы» и обеспечить равный доступ потребителей к сетям и услугам.

«Не сомневаюсь, положительное решение этих вопросов позитивно отразится на стоимости энергоресурсов для предприятий, особенно здесь, в Дальневосточном федеральном округе», — заявил Краснов.

«Сила Сибири» была запущена в 2019 году. По газопроводу идут поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии и с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» протяженностью 1,8 тыс. км был построен для снабжения жителей Хабаровского и Приморского краев газом, который «Газпром» добывает на шельфе Сахалина. Газопровод был запущен в 2011 году.

В начале сентября вице-премьер Александр Новак в статье в журнале «Энергетическая политика» заявил о планах соединить Единую систему газоснабжения с магистралями на востоке страны («Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток») «в возможно короткие сроки». Он отметил, что «подготовка к реализации» этого проекта уже идет.

Также «Газпром» и Минэнерго прорабатывают вопрос ускорения строительства газопровода-перемычки между этими газопроводами «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток, добавил вице-премьер.

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