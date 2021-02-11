Компания бывшего главы Кабардино-Балкарии купила Москворецкий рынок

Gremm Group Михаила Горяинова заключила сделку по продаже Москворецкого рынка в Москве, который, по данным компании, посещает более 1 млн человек в месяц. Покупатель — группа «Синдика» сенатора Арсена Канокова

Москворецкий рынок (Фото: ilchenkoangelina / instagram)

Группа «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (возглавлял республику в 2005–2013 годах) купила Москворецкий рынок в Москве у Gremm Group Михаила Горяинова, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Эту информацию подтвердил РБК Михаил Горяинов. Президент «Синдики» Олег Эскиндаров сообщил РБК, что сделка находится на финальном этапе и ее сумма составит 1,8 млрд руб. Первым о сделке сообщил «Коммерсантъ».

Каноков стал сенатором от Кабардино-Балкарии в 2013 году, до этого он восемь лет возглавлял эту республику. В 2019 году, согласно официальной декларации о доходах, сенатор заработал 26,7 млн руб. Общее состояние Канокова Forbes оценивает в $500 млн.

Москворецкий рынок площадью около 25 тыс. кв. м находится на пересечении Болотниковской улицы и Симферопольского бульвара на юге Москвы. Gremm Group купила рынок в 2011 году и два раза — в 2014-м и 2017-м — проводила его реконструкцию.

Сейчас рынок состоит из гастрономической зоны с фуд-кортом, продовольственного рынка на уличных торговых рядах и строительного рынка с товарами для ремонта. По словам Горяинова, основную часть выручки этого объекта приносит продовольственный блок, а до пандемии объект посещало более 1 млн человек в месяц, что, по словам бизнесмена, делает его самым посещаемым в Москве. После снятия ограничений группа не проводила замеров трафика, но в целом он восстановился, отмечает Горяинов. Данных по выручке он не раскрывает. Рынок оформлен на ООО «Москворецкий рынок», по данным СПАРК, выручка этой компании за 2019 год составила 318 млн руб., чистая прибыль — 27 млн руб.