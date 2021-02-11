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Новости Москвы ,  
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Компания бывшего главы Кабардино-Балкарии купила Москворецкий рынок

Gremm Group Михаила Горяинова заключила сделку по продаже Москворецкого рынка в Москве, который, по данным компании, посещает более 1 млн человек в месяц. Покупатель — группа «Синдика» сенатора Арсена Канокова
Москворецкий рынок
Москворецкий рынок (Фото: ilchenkoangelina / instagram)

Группа «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (возглавлял республику в 2005–2013 годах) купила Москворецкий рынок в Москве у Gremm Group Михаила Горяинова, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Эту информацию подтвердил РБК Михаил Горяинов. Президент «Синдики» Олег Эскиндаров сообщил РБК, что сделка находится на финальном этапе и ее сумма составит 1,8 млрд руб. Первым о сделке сообщил «Коммерсантъ».

Каноков стал сенатором от Кабардино-Балкарии в 2013 году, до этого он восемь лет возглавлял эту республику. В 2019 году, согласно официальной декларации о доходах, сенатор заработал 26,7 млн руб. Общее состояние Канокова Forbes оценивает в $500 млн.

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Москворецкий рынок площадью около 25 тыс. кв. м находится на пересечении Болотниковской улицы и Симферопольского бульвара на юге Москвы. Gremm Group купила рынок в 2011 году и два раза — в 2014-м и 2017-м — проводила его реконструкцию.

Сейчас рынок состоит из гастрономической зоны с фуд-кортом, продовольственного рынка на уличных торговых рядах и строительного рынка с товарами для ремонта. По словам Горяинова, основную часть выручки этого объекта приносит продовольственный блок, а до пандемии объект посещало более 1 млн человек в месяц, что, по словам бизнесмена, делает его самым посещаемым в Москве. После снятия ограничений группа не проводила замеров трафика, но в целом он восстановился, отмечает Горяинов. Данных по выручке он не раскрывает. Рынок оформлен на ООО «Москворецкий рынок», по данным СПАРК, выручка этой компании за 2019 год составила 318 млн руб., чистая прибыль — 27 млн руб.

Компанию «Синдика» Каноков основал еще в 1991 году. Сейчас группа компаний занимает 19-е место в рейтинге Forbes «Короли недвижимости-2021». Издание оценивает доход группы от аренды за прошлый год в $95 млн. В портфеле «Синдики» — торговая недвижимость общей площадью 440 тыс. кв. м и гостиницы с общим фондом в 2721 номер. Среди активов — отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa в Сочи, ТК «Южный» в Ставрополе, торговые объекты в Серпухове, Тамбове, Горячем Ключе. В 2017 году крупнейший актив группы — строительный рынок «Синдика» на 85-м км МКАД.

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<p>Основатель холдинга &laquo;Синдика&raquo; Арсен Каноков (справа)</p>

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«Синдика» не первый год планирует покупку рыночных объектов в Москве. В 2016 году группа интересовалась покупкой Кунцевского рынка, в 2019 году «Ведомости» сообщили, что группа может купить у Gremm Group Центральный и Усачевский рынки. Горяинов опровергал информацию о переговорах по продаже рынков.

Директор по ретейлу компании CBRE Марина Малахатько сомневается в том, что рынок посещает 1 млн человек в месяц в условиях пандемии, но отмечает, что в пиковые дни на него приходят до 25 тыс. человек. По ее словам, рынок пользуется популярностью у жителей юга Москвы. «Думаю, его формат прекрасно работает, я бы никак не стала менять его концепцию, — подобные объекты, если они работают, привлекают трафик покупателей, нужно оставить как есть», — сказала Малахатько.

Заместитель директора департамента управления активами и инвестициями Becar Asset Management Дарья Канева уверена, что глобально времена продовольственных рынков ушли в прошлое. «С инвестиционной точки зрения такие активы могут быть интересны исключительно профессиональным игрокам, которые способны выстроить работу с арендаторами этого не самого простого типа недвижимости», — говорит Канева. По словам Малахатько «Синдика», как раз та компания, которая сможет профессионально управлять объектов, поскольку у нее есть опыт в работе с подобными объектами.

Автор
Надежда Федорова
недвижимость рынки Арсен Каноков
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