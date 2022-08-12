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Мишустин объявил о старте продажи осенних туров по России с кешбэком

Премьер Мишустин объявил о старте продажи осенних туров по России с кешбэком с 25 августа
Купить путевки для поездок по России осенью по программе туристического кешбэка можно будет начиная с 25 августа, объявил премьер- министр Мишустин. Для туров на Дальний Восток вернуть можно будет до 40 тыс. руб.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Осенний этап продажи туристических пакетов с кешбэком стартует 25 августа и коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Об этом сообщил во время совешания по развитию индустрии туризма и гостепреиимства в Горно-Алтайске глава правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Хочу объявить о старте осеннего этапа [продажи туров с кешбэком]. Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку», — сообщил премьер.

Глава правительства рассчитывает, что воспользуются этой возможностью в осенний сезон порядка 600 тыс. человек.

По словам Мишустина, также будет увеличен кешбэк за путевки на Дальний Восток — до 20%, вернуть можно будет до 40 тыс. руб. Раньше этот порог был ограничен 20 тыс. руб. Вдвое повысить туристический кешбэк за поездки на Дальний Восток ранее поручил президент России Владимир Путин.

Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 года, она была запущена для поддержки российской туристической отрасли на фоне пандемии COVID-19.

Получить кешбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченном картой «Мир». Размер кешбэка — 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press


Для того, чтобы получить вознаграждение на карту «Мир» при оплате туристических поездок по стране, нужно также соблюсти определенные условия. Для этого путешественник должен купить путевку у оператора, участвующего в программе, произвести оплату в обозначенный период и только по карте «Мир», предварительно зарегистрировавшись в программе лояльности на сайте privetmir.ru. После этого он может рассчитывать на возврат части потраченных денег на свой банковский счет.

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В 2022 году программа туристического кешбэка действовала с 18 января, туры по ней должны были продавать до конца апреля, однако из-за высокого спроса Ростуризм закрыл продаж у путевок с кешбэком досрочно.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В летний сезон 2022 года действовала программа кешбэка для детских лагерей. Программа возврата части стоимости путевок в летние лагеря стартовала в России 25 мая, изначально приобрести поездку можно было до 31 августа. Однако в начале июня глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что динамика спроса на путевки в два раза превысила прошлогодние показатели, из-за чего продажи по программе закрыли в середине июня.

Число внутренних туристов в России по данным на начло августа достигло 34 млн человек, к концу года оно может составить 61 млн, сообщила на совещании с премьер-министром руководитель Ростуризма. По ее словам, текущий показатель превышает показатели и 2021-го и даже допандемийного 2019-го года.

По данным Ростуризма, за время действия программы в 2021 году россияне приобрели туров и оплатили проживание в отелях более чем на 34 млрд руб., при этом в виде кешбэка им вернулось около 6,7 млрд руб.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
туризм Кешбэк Михаил Мишустин Дальний Восток
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