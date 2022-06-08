В Думе предложили ввести кешбэк для автотуристов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 16:03
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 19:28
Вучич предупредил об «аде для всех» в случае газового эмбарго России Политика, 19:27
Москва, динозавры, таблетки и луна: что смотреть на фотобиеннале в МАММ Стиль, 19:19
Bloomberg узнал о планах Германии увеличить число военных НАТО в Литве Политика, 19:17
В «Спартаке» назвали разумным проведение Суперкубка на нейтральном поле Спорт, 19:11
Мединский заявил, что площадь России «не навсегда» будет меньше имперской Политика, 19:03
Что такое кайдзен и как применять этот метод на практике Экономика образования, 19:00
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 18:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:58
Минстрой ответил на идею об автоматической индексации тарифов на ремонт Общество, 18:57
Как Merlion занял 43 место в рейтинге крупнейших компаний России РБК-500 РБК и ГК Merlion, 18:57
Миронов заявил, что был в машине во время ДТП в центре Москвы Политика, 18:56
«Ростелеком» связал «слив» данных «Умного дома» со старой утечкой Технологии и медиа, 18:52
Мэр Калгари проиграла спор и пришла на работу в джерси «Эдмонтона» Спорт, 18:49
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

В Думе предложили ввести кешбэк для автотуристов

Депутаты предложили ввести летний кешбэк в 20% для автомобильных туристов, направляющихся на юг по платным дорогам при условии оплаты картой «Мир». Работа аэропортов в Анапе, Краснодаре, Геленджике и других городах приостановлена
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Вице-спикеры Госдумы Сергей Неверов, Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков предложили ввести кешбэк в летний сезон для экономии тех, кто путешествует на собственных автомобилях по платным дорогам. Об этом говорится на сайте партии «Новые люди».

Кешбэк составит 20%, для его получения будет необходимо воспользоваться картами «Мир» за проезд или пополнить баланс транспондера T-Pass. При этом объем кешбэка вырастет до 100% для некоторых категорий россиян — пенсионеров, многодетных семей и остальных «социально незащищенных» жителей страны.

Даванков указал, что сейчас многие международные перелеты отменились, аэропорты южных городов России закрыты, из-за чего билеты на поезд выросли в цене. К примеру, добавил он, за билет на поезд Москва — Сочи и в обратную сторону придется заплатить больше 3 тыс. руб.

Финразведка выявила схему обналичивания с помощью туристического кешбэка
Финансы
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

«Кешбэк позволит путешественникам больше потратить на отдых, а южным регионам — сохранить поток туристов и достойно пройти летний сезон», — считает депутат, отметив, что в 2020 году подобная практика уже применялась на федеральных трассах «Дон», «Украина» и «Нева».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать инициативу депутатов, ее поддержал Минтранс, комитеты нижней палаты парламента по транспорту, туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Ростуризм досрочно закроет продажи туров с кешбэком
Общество
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Как решать конфликты в команде: принципы эффективной медиации
Лекция
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи

Полеты в аэропорты ряда городов на юге России запретила Росавиация по требованиям безопасности после начала военной операции на Украине в конце февраля. Запрет коснулся 11 городов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Белгорода, Геленджика, Симферополя, Элисты, Курска, Липецка, Воронежа и Брянска. Ограничительная мера с тех пор не раз продлевалась, сейчас она продлена до 23 июня.

Рост спроса на поездки на юг ожидают в РЖД, компания сообщила о планах пополнить составы 1,7 тыс. вагонов, что даст 50–70 тыс. дополнительных мест для туристов, которые направляются на курорты Черного моря и Минеральных Вод. Ежедневно в Анапу, Адлер, Новороссийск, Краснодар и Кисловодск будут курсировать до 90 составов. В РЖД пообещали предотвратить рост цен на билеты в этом году.

Программа кешбэка при оплате туристических поездок картой «Мир» по России действует с августа 2020 года, в ней принимают участие все российские регионы. Согласно условиям программы, для получения части средств обратно следует приобрести и оплатить картой «Мир» готовый тур или отдельно проживание в отеле в этот период. Получить возврат за счет бюджета можно только при отдыхе внутри России, размер кешбэка — 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб.


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Михаил Мишустин Кешбэк путешествия туризм Госдума Сергей Неверов Шолбан Кара-оол
Материалы по теме
Таиланд отменил коронавирусный карантин для всех категорий туристов
Общество
Россия объявила о выходе из туристической организации ООН
Политика
Ростуризм не исключил запуска чартеров на венесуэльский остров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter