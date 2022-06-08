В Думе предложили ввести кешбэк для автотуристов

Депутаты предложили ввести летний кешбэк в 20% для автомобильных туристов, направляющихся на юг по платным дорогам при условии оплаты картой «Мир». Работа аэропортов в Анапе, Краснодаре, Геленджике и других городах приостановлена

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Вице-спикеры Госдумы Сергей Неверов, Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков предложили ввести кешбэк в летний сезон для экономии тех, кто путешествует на собственных автомобилях по платным дорогам. Об этом говорится на сайте партии «Новые люди».

Кешбэк составит 20%, для его получения будет необходимо воспользоваться картами «Мир» за проезд или пополнить баланс транспондера T-Pass. При этом объем кешбэка вырастет до 100% для некоторых категорий россиян — пенсионеров, многодетных семей и остальных «социально незащищенных» жителей страны.

Даванков указал, что сейчас многие международные перелеты отменились, аэропорты южных городов России закрыты, из-за чего билеты на поезд выросли в цене. К примеру, добавил он, за билет на поезд Москва — Сочи и в обратную сторону придется заплатить больше 3 тыс. руб.

«Кешбэк позволит путешественникам больше потратить на отдых, а южным регионам — сохранить поток туристов и достойно пройти летний сезон», — считает депутат, отметив, что в 2020 году подобная практика уже применялась на федеральных трассах «Дон», «Украина» и «Нева».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать инициативу депутатов, ее поддержал Минтранс, комитеты нижней палаты парламента по транспорту, туризму и развитию туристической инфраструктуры.

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Полеты в аэропорты ряда городов на юге России запретила Росавиация по требованиям безопасности после начала военной операции на Украине в конце февраля. Запрет коснулся 11 городов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Белгорода, Геленджика, Симферополя, Элисты, Курска, Липецка, Воронежа и Брянска. Ограничительная мера с тех пор не раз продлевалась, сейчас она продлена до 23 июня.

Рост спроса на поездки на юг ожидают в РЖД, компания сообщила о планах пополнить составы 1,7 тыс. вагонов, что даст 50–70 тыс. дополнительных мест для туристов, которые направляются на курорты Черного моря и Минеральных Вод. Ежедневно в Анапу, Адлер, Новороссийск, Краснодар и Кисловодск будут курсировать до 90 составов. В РЖД пообещали предотвратить рост цен на билеты в этом году.

Программа кешбэка при оплате туристических поездок картой «Мир» по России действует с августа 2020 года, в ней принимают участие все российские регионы. Согласно условиям программы, для получения части средств обратно следует приобрести и оплатить картой «Мир» готовый тур или отдельно проживание в отеле в этот период. Получить возврат за счет бюджета можно только при отдыхе внутри России, размер кешбэка — 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб.





