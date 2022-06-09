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Общество ,  
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Путин поручил вдвое повысить кешбэк за туры на Дальний Восток

Путин поручил повысить кешбэк за туризм на Дальний Восток до 40 тыс. руб.
Средства будут возвращать при покупке туров на Дальний Восток. Ранее максимальный размер кешбэка составлял 20 тыс.руб. Повысить его до 40 тыс. руб. Путину предложили в сентябре прошлого года

Президент России Владимир Путин получил увеличить максимально допустимый размер туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток до 40 тыс. руб., документ с соответствующим поручением опубликован на сайте Кремля.

«Предусмотреть увеличение до 40 тыс. руб. предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», — сказано в документе. Правительство должно исполнить поручение президента в срок до 30 сентября.

Сейчас предельный размер кешбэка составляет 20 тыс. руб.

Финразведка создала группу по контролю программы туристического кешбэка
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Повысить предельную сумму кешбэка за туристические поездки на Дальний Восток Путину предложили в сентябре 2021 года во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Через месяц он дал премьеру Михаилу Мишустину соответствующее поручение. Оно должно было быть исполнено в срок до 1 ноября 2021 года.

Ранее увеличить кешбэк до 50 тыс. руб. предлагал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На первом этапе, по его плану, должен был сохраниться порог в размере 20% от стоимости поездки, затем его следовало поднять до 30%.

Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России впервые запустили в августе 2020 года, таким образом власти планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кешбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путевку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки.

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Теги
Татьяна Зыкина
Владимир Путин поручение туризм Дальний Восток возврат средств
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