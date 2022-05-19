Финразведка выявила схему обналичивания с помощью туристического кешбэка

Росфинмониторинг предупредил банки о новом способе обналичивания денег через карты «Мир» с использованием туристического кешбэка. Участники рынка пока не понимают, насколько распространена схема, но признают сложности ее выявления

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В России выявили новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка — турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства. Суть схемы в рекомендациях для банков описал Росфинмониторинг, рассказали РБК два источника в кредитных организациях. Служба направила участникам рынка письмо с признаками операций, связанных с незаконным получением кешбэка, и пояснениями, как их можно выявлять (документ есть у РБК).

«Банк России в курсе того, что на рынке турбизнеса возможно использование подобной схемы», — сказал РБК представитель ЦБ. Оператор программы — Национальная система платежных карт (НСПК) — сообщил РБК, что его мониторинговые системы «позволяли своевременно выявлять случаи нарушения правил акции».

На сегодняшний день в Ростуризм не поступало жалоб на недобросовестное поведение участников рынка по программе туристического кешбэка, сообщили РБК в пресс-службе ведомства, которое отвечает за выплату возмещений путешественникам. «Мы вместе с коллегами [из НСПК] отрабатываем все возможные риски, постоянно совершенствуя технологическую безопасность программы», — указали в Ростуризме, добавив, что агентство учтет рекомендации Росфинмониторинга и дополнительно отработает протоколы безопасности с НСПК.

РБК направил запрос в Росфинмониторинг.

В чем суть схемы

Как отмечается в письме Росфинмониторинга, участниками новой незаконной схемы могут быть туристические фирмы и физические лица — клиенты или сотрудники этих компаний, а также те, кто связан с их руководством или собственниками. Цель — получить туристический кешбэк, который выделяется Ростуризмом из бюджета.

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Сколько денег вернуть за путешествия по России Программа туристического кешбэка действует в России с августа 2020 года, ее запустили для поддержки российской туристической отрасли на фоне пандемии COVID-19. Она предполагает перечисление денежного вознаграждения на карты «Мир» при оплате туристических поездок по стране и соблюдении определенных условий. Путешественник, в частности, должен купить путевку у оператора, участвующего в программе, оплата должна пройти в определенный период и только по карте «Мир» после регистрации в программе лояльности на сайте privetmir.ru. После этого клиент может рассчитывать на возврат части потраченных денег на свой банковский счет. Программа туристического кешбэка регулярно продлевается и обновляется. На последнем этапе, который действовал до 30 апреля, максимальный размер возмещения составлял 20%, но не более 20 тыс. руб. До 31 августа держатели карт «Мир» также могут получить 50% кешбэк за оплату смен в детских лагерях (тоже не более 20 тыс. руб.).

Росфинмониторинг выделяет четыре этапа схемы, позволяющей обналичить туристический кешбэк:

Физлица открывают карты «Мир» в интересах турфирмы — на них должны поступить деньги для дальнейшей оплаты путевки ради кешбэка. Компания зачисляет их под видом возврата средств за ранее отмененный тур (например, за срыв поездки из-за пандемии коронавируса). На счет клиента поступает 180-400 тыс. руб., говорится в письме.

Далее клиент в течение одного-двух дней покупает туры по России — как правило, он совершает от одной до четырех операций на сумму до 100 тыс. руб. каждая (максимальная сумма туристического кэшбэка составляет как раз 20% от суммы транзакции, но не более 20 тыс. руб.). Оплата производится через терминалы, расположенные в офисах турфирм, указывает Росфинмониторинг.

Следующий этап схемы, который проходит независимо от ее участников и банка — зачисление туристического кешбэка на счет физлица. Возмещение выплачивает НСПК за счет бюджетных денег, выделенных Ростуризмом.

После этого клиент банка снимает полученные средства с карты наличными или переводит их на счета других физлиц.

Что об этой схеме знают банки и туроператоры

Источники РБК в двух крупных банках, знающие о письме Росфинмониторинга, сказали, что ранее не наблюдали попыток обналичивания туристического кешбэка и не могут оценить его масштаб. Собеседник РБК в одном из них отметил, что сам факт начисления кешбэка никак не контролируется кредитной организацией, зависит от НСПК, и банк пока не представляет, как бороться с новой схемой.

МТС Банк такие случаи не фиксировал, но внимательно следит за ситуацией, сказал его представитель. «Открытие карты и оплата с ее помощью туристических услуг не вызовет сомнений у банка, если такие операции характерны для клиента», — добавил он.

«Распространение данной схемы связано с увеличением популярности услуги туристического кешбэка», — отмечает начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. По ее словам, банк получил рекомендации от Росфинмониторинга и в случае выявления признаков операций, упомянутых в письме, будет принимать меры.

В остальных крупных банках из топ-20 не ответили на запрос РБК.

Туроператор ANEX Tour участвовал во всех программах туристического кэшбека, но о конкретной схеме обналичивания не знает, говорит его представитель: «Подобную практику не имеем возможности наблюдать, так как данная процедура проходит через банковские операции и бронирования туристами тура уже непосредственно в турагентстве». Туроператоры Intourist, Tez Tour, Fun&Sun, «Библио Глобус», Pac Group не ответили на запрос РБК на момент публикации материала.

Могут ли банки бороться с этой схемой

Российские банки сейчас могут отказываться проводить операции клиента, если возникают сомнения в ее законности и имеются признаки сомнительности. В новом письме к банкам финразведка предлагает препятствовать обналичиванию туристического кешбэка на первом этапе применения схемы.

Как следует из документа, кредитные организации должны проверить и подтвердить, что турфирма обоснованно перечислила деньги физлицу за отмененную поездку. Признаком того, что клиент может быть участником сомнительной схемы будет считаться тот факт, что ранее он не оплачивал поездку за границу, не совершал транзакции в регионе назначения нового тура (с кешбэком) или не смог предоставить в банк документы, подтверждающие поездку — чеки, билеты или ваучеры. Кроме того, вопросы у банка должны возникнуть, если турфирма не производила никакие расчеты для организации поездки.

Схема выглядит непонятной, особенно в части того, что должны контролировать банки, считает заместитель руководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов: «Всей схемы они не видят, а задавать клиентам вопросы про возврат средств или оплату турпутевки — формально законные операции, банк не может». Если турфирма обслуживается в одном банке, а клиент, купивший путевку, в другом, то банк также не может узнать, обоснованно ли турфирма ему изначально вернула деньги, продолжает эксперт: «Он не может требовать какие-либо документы с компании, которая у него не обслуживается».

Александр Наумов также подчеркивает, что получить туристический кешбэк не так просто, поскольку клиент должен соблюсти много условий, а количество турфирм-участников программы ограничено. «Есть масса более простых схем обналичивания», — резюмирует он.

Банк России выделяет сферу туризма как отрасль, где проводятся операции повышенного риска с целью отмывания или обналичивания денег. В 2021 году 18% всего объема таких сомнительных транзакций осуществлялось туристическими и торговыми компаниями, а также платежными агентами. Доля турфирм отдельно в статистике не раскрывается, как и объем возможного обналичивания и отмывания через такие компании.

Сложно сказать, насколько пристально банки смогут отслеживать операции турфирм по возврату денег за отмененные поездки, рассуждает руководитель практики имущественных отношений «Amulex.ru» Галина Гамбург. По словам юриста, банки могут запросить у турфирм подтверждающие документы, но это «может сильно осложнить деятельность крупных компаний». «Особенно тех, у кого большой объем клиентов и много однотипных операций. И в итоге пострадают клиенты, которые будут долго ждать возврата», — заключает юрист.

Представитель ЦБ сказал РБК, что схему с незаконным получением туристического кешбэка надо расценивать не как «классическое обналичивание», а как мошенничество с целью хищения бюджетных денег.

«По нашему мнению, решение этой проблемы видится в плоскости изменения порядка возврата денежных средств (туристический кешбек) — осуществлять его выдачу только после подтверждения использования туристом услуги. Например, после заселения в гостиницу», — отметил он.