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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Интеррос» назвал Rusal не сумевшей слезть с «дивидендной иглы» компанией

В «Интерросе» считают, что Rusal, предъявляя претензии «Норникелю», умалчивает о своих финансовых показателях, которые «не дают повода для оптимизма». В холдинге подвергли критике и заявления Rusal о «вкладе в экономику России»
Русал RUAL ₽30,52 -0,11% Купить
Норникель GMKN ₽20 452 +0,13% Купить
Полигон хранения загрязненного грунта на территории ТЭЦ-3
Полигон хранения загрязненного грунта на территории ТЭЦ-3 (Фото: пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю / ТАСС)

Холдинг «Интеррос» (управляет пакетом 34,6% акций «Норникеля», у Rusal — около 28%) считает, что последнее публичное заявление Rusal выглядит как попытка использовать ситуацию с разливом топлива в Норильске и оказать давление на «Норникель» с целью заключить новое акционерное соглашение, которое бы гарантировало компании выплату максимальных дивидендов. Об этом говорится в сообщении на сайте «Интерроса».

10 августа в Rusal заявили о «явных проблемах» в управлении «Норникелем». В компании отметили, что сумму выплаты дивидендов «Норникеля» уменьшать не нужно, поскольку задача состоит в том, чтобы оставлять эти деньги в России и направлять на развитие российской экономики. Вопрос дивидендов ранее затронул президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5% акций).

«Являясь с 2008 года крупным акционером «Норникеля», Rusal направлял все свои усилия лишь на получение максимальных дивидендов, так и не сумев слезть с «дивидендной иглы», — заявили в «Интерросе».

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Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске

В компании считают, что Rusal, предъявляя претензии «Норникелю», умалчивает о своих собственных финансовых показателях, которые «не дают повода для оптимизма». «Несмотря на постоянные заявления об оптимизации издержек, за последние пять лет операционные расходы Rusal, согласно МСФО отчетности, выросли более чем на 30%, а EBITDA за этот же период упала с $2 млрд до менее $1 млрд в 2019 году», — отметили в холдинге.

Там добавили, что не выдерживают критики и заявления Rusal о «вкладе в российскую экономику». В «Интерросе» привели в пример выплаты АО «Русал Красноярск» (Красноярский алюминиевый завод) в бюджет Красноярского края по итогам 2018 года, которые, как утверждается, составили 800 млн руб. (около 1% доходов регионального бюджета). «При этом в целом эффективная налоговая ставка Rusal составила около 11%, что существенно ниже официальной российской ставки в 20%», — подчеркивают в компании.

В «Интерросе» добавили, что социальные расходы Rusal в прошлом году незначительно превысили $30 млн, что является «одним из самых низких показателей для крупных промышленных компаний в стране».

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«Несмотря на это, без дивидендов «Норникеля» денежный поток Rusal от собственного бизнеса не покрывает его расходы. Вопреки своим заявлениям, Rusal не вкладывает полученные от «Норникеля» дивиденды в российскую экономику, а их существенная часть уходит на выплаты банкам по кредитам. Зависимость от дивидендов «Норникеля» — главная причина, по которой Rusal в очередной раз отверг предложение «Интерроса» о снижении дивидендных выплат», — подытожили в холдинге.

РБК направил запрос в Rusal.

Rusal ответил на предложение Потанина ограничить дивиденды «Норникеля»
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Очередной конфликт между «Интерросом» и Rusal произошел в начале лета на фоне аварии с разливом топлива в Норильске. Основанная Олегом Дерипаской компания Rusal потребовала от Потанина сменить менеджмент «Норникеля» и перенести его головной офис в Норильск. Потанин в ответ предложил партнерам по акционерному соглашению отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, ограничив итоговые дивиденды $1 млрд. Он объяснил это тем, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба.

Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин заявлял, что отношения между акционерами «Норникеля» ухудшились, так как Rusal злоупотребляет своим правом вето в совете директоров. В свою очередь, заместитель гендиректора UC Rusal Максим Полетаев заявил, что компания не стремится к конфронтации, а свои решения принимает исходя из того, что будет наиболее выгодным для «Норникеля».

Автор: Михаил Юшков
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: «Интеррос», Rusal, «Норникель», дивиденды
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