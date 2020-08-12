«Интеррос» назвал Rusal не сумевшей слезть с «дивидендной иглы» компанией

В «Интерросе» считают, что Rusal, предъявляя претензии «Норникелю», умалчивает о своих финансовых показателях, которые «не дают повода для оптимизма». В холдинге подвергли критике и заявления Rusal о «вкладе в экономику России»

Полигон хранения загрязненного грунта на территории ТЭЦ-3 (Фото: пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю / ТАСС)

Холдинг «Интеррос» (управляет пакетом 34,6% акций «Норникеля», у Rusal — около 28%) считает, что последнее публичное заявление Rusal выглядит как попытка использовать ситуацию с разливом топлива в Норильске и оказать давление на «Норникель» с целью заключить новое акционерное соглашение, которое бы гарантировало компании выплату максимальных дивидендов. Об этом говорится в сообщении на сайте «Интерроса».

10 августа в Rusal заявили о «явных проблемах» в управлении «Норникелем». В компании отметили, что сумму выплаты дивидендов «Норникеля» уменьшать не нужно, поскольку задача состоит в том, чтобы оставлять эти деньги в России и направлять на развитие российской экономики. Вопрос дивидендов ранее затронул президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5% акций).

«Являясь с 2008 года крупным акционером «Норникеля», Rusal направлял все свои усилия лишь на получение максимальных дивидендов, так и не сумев слезть с «дивидендной иглы», — заявили в «Интерросе».

В компании считают, что Rusal, предъявляя претензии «Норникелю», умалчивает о своих собственных финансовых показателях, которые «не дают повода для оптимизма». «Несмотря на постоянные заявления об оптимизации издержек, за последние пять лет операционные расходы Rusal, согласно МСФО отчетности, выросли более чем на 30%, а EBITDA за этот же период упала с $2 млрд до менее $1 млрд в 2019 году», — отметили в холдинге.