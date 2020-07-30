В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

Гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин заявил, что действия UC Rusal срывают планы развития «Норникеля». В Rusal заверили, что к конфронтации не стремятся

Фото: Илья Наймушин / Reuters

Отношения между акционерами ГМК «Норникель» ухудшились, контролирующий около 28% в капитале компании Rusal злоупотребляет своим правом вето в совете директоров. Об этом заявил в интервью Bloomberg генеральный директор и председатель правления холдинга «Интеррос» (управляет пакетом 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин. По его словам, ухудшение отношений произошло после того, как с Rusal были сняты введенные ранее США санкции.

«Качество диалога с Rusal после освобождения компании от санкций заметно снизилось», — сказал Батехин.

Он также отметил, что действия Rusal мешают планам развития «Норникеля». В качестве примера Батехин указал на срыв — из-за противодействия Rusal — переговоров о создании «Норникелем» и «Русской платиной» Мусы Бажаева совместного предприятия «Арктик Палладий», а также задержку на несколько месяцев выбора подрядчика для строительства установок по улавливанию диоксида серы.

Глава «Интерроса» также отметил, что возглавляемый им холдинг и Rusal пока не ведут переговоры о продлении дивидендного соглашения, которое будет действовать до конца 2022 года, или по другим вопросам.

В свою очередь замгендиректора UC Rusal Максим Полетаев, представляющий компанию в совете директоров «Норникеля», заявил Bloomberg, что Rusal не стремится к конфронтации, а свои решения принимает, исходя из того, что будет наиболее выгодным для ГМК.