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В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

Гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин заявил, что действия UC Rusal срывают планы развития «Норникеля». В Rusal заверили, что к конфронтации не стремятся
Русал RUAL ₽28,04 -0,59% Купить
Норникель GMKN ₽19 618 -0,96% Купить
Фото: Илья Наймушин / Reuters
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Отношения между акционерами ГМК «Норникель» ухудшились, контролирующий около 28% в капитале компании Rusal злоупотребляет своим правом вето в совете директоров. Об этом заявил в интервью Bloomberg генеральный директор и председатель правления холдинга «Интеррос» (управляет пакетом 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин. По его словам, ухудшение отношений произошло после того, как с Rusal были сняты введенные ранее США санкции.

«Качество диалога с Rusal после освобождения компании от санкций заметно снизилось», — сказал Батехин.

Он также отметил, что действия Rusal мешают планам развития «Норникеля». В качестве примера Батехин указал на срыв — из-за противодействия Rusal — переговоров о создании «Норникелем» и «Русской платиной» Мусы Бажаева совместного предприятия «Арктик Палладий», а также задержку на несколько месяцев выбора подрядчика для строительства установок по улавливанию диоксида серы.

Глава «Интерроса» также отметил, что возглавляемый им холдинг и Rusal пока не ведут переговоры о продлении дивидендного соглашения, которое будет действовать до конца 2022 года, или по другим вопросам.

В свою очередь замгендиректора UC Rusal Максим Полетаев, представляющий компанию в совете директоров «Норникеля», заявил Bloomberg, что Rusal не стремится к конфронтации, а свои решения принимает, исходя из того, что будет наиболее выгодным для ГМК.

«Мы считаем, что вместо расширения производства продукта первичной переработки необходимо перейти к более сложному производству», — пояснил Полетаев. Он также отметил, что новое соглашение будет выгодно всем акционерам, включая миноритарных, поскольку обеспечит предсказуемость политики компании.

В июне глава «Норильского никеля» и основатель «Интерроса» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению в компании UC Rusal (владеет 27,8% «Норникеля»), основанной Олегом Дерипаской, и Crispian (4,2% в «Норникеле») Романа Абрамовича и Александра Абрамова отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, ограничив итоговые дивиденды за 2020 год $1 млрд. Свое предложение Потанин объяснил тем, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента с разливом топлива на ТЭЦ под Норильском, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба.

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«Что касается вопросов дивидендной политики, то, как это и предусмотрено действующим до конца 2022 года соглашением, мы готовы рассмотреть размеры конкретных платежей, когда акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях данной аварии», — заявили тогда в Rusal.

В июле Rusal потребовал от Потанина сменить менеджмент «Норникеля» и перенести штаб-квартиру из Москвы в Норильск.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Норникель», «Интеррос», «Русал»
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