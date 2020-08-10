Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин назвал акционерное соглашение с UC Rusal и Романом Абрамовичем, заключенное в 2012 году, рудиментом. По его словам, его сохранение приведет к еще большему давлению на компанию

Владимир Потанин (Фото: Jason Alden / Bloomberg)

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития. Об этом говорится в комментарии бизнесмена, переданном агентству Reuters по электронной почте.

Потанин подписал это соглашение с двумя другими акционерами «Норникеля» — UC Rusal (владеет 27,8%), основанной Олегом Дерипаской, и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (сейчас владеет 4,2%) — для выхода из затяжного конфликта с Дерипаской. Это соглашение истекает 1 января 2023 года.

В этом документе прописаны право вето, принципы выбора состава совета директоров и назначения менеджеров «Норникеля». Потанин является управляющим партнером. Но, по его мнению, сейчас эти инструменты стали рудиментами.

«Сегодня видение «Интерроса» (холдинговая компания Потанина. — РБК) и UC Rusal в отношении принципов управления в «Норникеле» принципиально различаются. UC Rusal выступает за дальнейшее ужесточение систем контроля, что, на взгляд «Интерроса», противоречит принципам нормального корпоративного управления, предполагающим, например, разумную децентрализацию», — отметил бизнесмен. Он добавил, что «сохранение этой «надстройки» приведет к еще большему давлению на «Норникель» с целью получать максимальные дивиденды, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании».