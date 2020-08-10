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Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин назвал акционерное соглашение с UC Rusal и Романом Абрамовичем, заключенное в 2012 году, рудиментом. По его словам, его сохранение приведет к еще большему давлению на компанию
Норникель GMKN ₽20 680 +1,18% Купить
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Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Jason Alden / Bloomberg)

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития. Об этом говорится в комментарии бизнесмена, переданном агентству Reuters по электронной почте.

Потанин подписал это соглашение с двумя другими акционерами «Норникеля» — UC Rusal (владеет 27,8%), основанной Олегом Дерипаской, и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (сейчас владеет 4,2%) — для выхода из затяжного конфликта с Дерипаской. Это соглашение истекает 1 января 2023 года.

В этом документе прописаны право вето, принципы выбора состава совета директоров и назначения менеджеров «Норникеля». Потанин является управляющим партнером. Но, по его мнению, сейчас эти инструменты стали рудиментами.

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Фото: РИА Новости

«Сегодня видение «Интерроса» (холдинговая компания Потанина. — РБК) и UC Rusal в отношении принципов управления в «Норникеле» принципиально различаются. UC Rusal выступает за дальнейшее ужесточение систем контроля, что, на взгляд «Интерроса», противоречит принципам нормального корпоративного управления, предполагающим, например, разумную децентрализацию», — отметил бизнесмен. Он добавил, что «сохранение этой «надстройки» приведет к еще большему давлению на «Норникель» с целью получать максимальные дивиденды, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании».

Представитель «Интерроса» отказался ответить на вопрос РБК, будет ли Потанин требовать досрочного расторжения соглашения или же дождется, когда оно само истечет. РБК направил запросы в UC Rusal и представителю Абрамовича.

Об очередном ухудшении отношений «Интерроса» и UC Rusal стало известно в начале лета. После аварии с разливом более 21 тыс. дизтоплива под Норильском в конце мая компания, основанная Дерипаской, потребовала от Потанина сменить менеджмент «Норникеля» и перенести его головной офис в Норильск. А Потанин, в свою очередь, предложил партнерам по акционерному соглашению отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, ограничив итоговые дивиденды $1 млрд. Свое предложение он объяснил тем, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба.

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В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»
Бизнес
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Потанин и прежде постоянно призывал партнеров по соглашению к сокращению дивидендов, находя различные причины: рост инвестиций, кризис и пр. Но дивиденды помогают UC Rusal обслуживать большой долг ($6,47 млрд), поэтому она выступала против.

Отношения между акционерами «Норникеля» ухудшились, поскольку UC Rusal злоупотребляет своим правом вето в совете директоров, говорил недавно гендиректор «Интерросы» Сергей Батехин агентству Bloomberg. По его словам, ухудшение отношений произошло после того, как в январе 2019 года с алюминиевой компании были сняты санкции США. В свою очередь, заместитель гендиректора UC Rusal Максим Полетаев заявил, что компания не стремится к конфронтации, а свои решения принимает исходя из того, что будет наиболее выгодным для «Норникеля».

Автор: Светлана Бурмистрова
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