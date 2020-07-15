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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» ответил UC Rusal на предложение сменить руководство компании

Норникель GMKN ₽18 122 +1,66% Купить
Русал RUAL ₽26,04 +2,52% Купить
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота)

Совет директоров «Норникеля» обратил внимание на предложение своего акционера, компании UC Rusal, сменить менеджмент компании после аварии с разливом топлива в Норильске. Об этом говорится в заявлении председателя совета директоров «Норникеля» Гарета Пенни (есть у РБК).

«Совет директоров «Норникеля» принял к сведению пресс-релиз Rusal и обсудит эти вопросы на предстоящем заседании», — говорится в сообщении.

По словам Пенни, после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске (входит в структуру «Норникеля») в компании создали рабочую группу и ежедневно получают информацию об экологической ситуации в районе разлива дизельного топлива.

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
Бизнес
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Мы стремимся тщательно оценивать произошедшее и извлекать уроки из произошедшего, и гарантируем, что используем все ресурсы компании для решения этих проблем», — сообщил Пенни. Он добавил, что руководство компании заинтересовано в том, чтобы «Норникель» оставался стабильным бизнесом, работающий эффективно и безопасно с точки зрения экологии.

14 июля компания US Rusal Олега Дерипаски, владеющая 27,8% акций «Норникеля», выпустила заявление, в котором усомнилась в компетентности нынешнего менеджмента компании после серии аварий.

Rusal предложит назначить топ-менеджера по экологии после аварии на ТЭЦ-3
Бизнес
Фото: ilya_torgonskyi / Instagram

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В US Rusal потребовали от Владимира Потанина (ему принадлежит 34,5% «Норникеля»), как основного владельца компании, сменить руководство и перенести штаб-квартиру из Москвы в Норильск. В компании Дерипаски выразили мнение, что действия нынешнего менеджмента «Норникеля» из-за последних аварий наносят репутационный ущерб как с экологической, так и с инвестиционной точек зрения.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации цистерны в почву и водоемы попало около 21 тыс. т дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб экологии в рекордную для России сумму в 148 млрд руб.

Теги: «Норникель», UC Rusal, авария, менеджмент
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