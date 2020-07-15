«Норникель» ответил UC Rusal на предложение сменить руководство компании

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота)

Совет директоров «Норникеля» обратил внимание на предложение своего акционера, компании UC Rusal, сменить менеджмент компании после аварии с разливом топлива в Норильске. Об этом говорится в заявлении председателя совета директоров «Норникеля» Гарета Пенни (есть у РБК).

«Совет директоров «Норникеля» принял к сведению пресс-релиз Rusal и обсудит эти вопросы на предстоящем заседании», — говорится в сообщении.

По словам Пенни, после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске (входит в структуру «Норникеля») в компании создали рабочую группу и ежедневно получают информацию об экологической ситуации в районе разлива дизельного топлива.

«Мы стремимся тщательно оценивать произошедшее и извлекать уроки из произошедшего, и гарантируем, что используем все ресурсы компании для решения этих проблем», — сообщил Пенни. Он добавил, что руководство компании заинтересовано в том, чтобы «Норникель» оставался стабильным бизнесом, работающий эффективно и безопасно с точки зрения экологии.