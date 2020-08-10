Rusal указал на «явные проблемы» в управлении «Норникелем»

Выплату дивидендов «Норникеля», как отмечается в заявлении Rusal, уменьшать не нужно, задача состоит в том, чтобы оставлять эти деньги в России и направлять на развитие российской экономики

Территория на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: РИА Новости)

Разлив более 20 тыс. т дизельного топлива на подконтрольной «Норникелю» ТЭЦ и последовавшие за этим события еще раз подтвердили наличие в компании «явных проблем» с функцией контроля и необходимость усиления функций планирования и организации. Об этом говорится в заявлении Rusal (владеет 27,8% «Норникеля»), ставшем ответом на слова президента и крупнейший акционера «Норникеля» Владимира Потанина (владеет 34,5%).

В своем заявлении для Reuters Потанин указал на принципиальное расхождение Rusal и «Интерроса» в вопросах, касающихся подходов к управлению «Норникелем».

«UC Rusal выступает за дальнейшее ужесточение систем контроля, что, на взгляд «Интерроса», противоречит принципам нормального корпоративного управления, предполагающим, например, разумную децентрализацию», — отметил бизнесмен.

Потанин также назвал более не нужным для эффективного развития «Норникеля» соглашение, подписанное крупнейшими акционерами компании в 2012 году. Его сохранение, по словам бизнесмена, приведет к еще большему давлению на «Норникель» с целью получать максимальные дивиденды, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании».

В Rusal соглашение между акционерами нагрузкой для «Норникеля» считать неудачным отказались, а главными рисками назвали «некомпетентность, неэффективные решения отдельных руководителей или отсутствие решений как таковых». Выплату дивидендов, как отмечается в заявлении Rusal, уменьшать не нужно, задача состоит в том, чтобы оставлять эти деньги в России и направлять на развитие российской экономики.