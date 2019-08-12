Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»

Бизнесмен Кибар Халваши, который стал директором канала в июле, заявил, что прежнее руководство накопило огромную задолженность и телекомпания оказалась перед катастрофой

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу. Его заявление опубликовано на сайте канала.

«Я решил продать «Рустави 2» по правилу прозрачного конкурса тому, кто заплатит самую высокую цену», — заявил Халваши. По его словам, телекомпания находится перед острым финансовым кризисом, поэтому конкурс должен закончиться за неделю.

Причиной продажи Халваши назвал задолженность почти в 70 млн лари (около $24 млн), которая была накоплена прежним руководством канала. Он пояснил, что «Рустави 2» задолжала почти всем, «начиная с водораспределительной компании и заканчивая американской компанией, проводящей экзитполы».

«Сегодня я могу с полной ответственностью сказать, что вещательная компания «Рустави 2» в результате заботы Нико Гварамии (бывшего гендиректора. — РБК), которая длилась несколько лет, оказалась перед катастрофой», — отметил он.