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Бизнес ,  
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Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Бизнесмен Кибар Халваши, который стал директором канала в июле, заявил, что прежнее руководство накопило огромную задолженность и телекомпания оказалась перед катастрофой
Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу. Его заявление опубликовано на сайте канала.

«Я решил продать «Рустави 2» по правилу прозрачного конкурса тому, кто заплатит самую высокую цену», — заявил Халваши. По его словам, телекомпания находится перед острым финансовым кризисом, поэтому конкурс должен закончиться за неделю.

Причиной продажи Халваши назвал задолженность почти в 70 млн лари (около $24 млн), которая была накоплена прежним руководством канала. Он пояснил, что «Рустави 2» задолжала почти всем, «начиная с водораспределительной компании и заканчивая американской компанией, проводящей экзитполы».

Общество
Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина

«Сегодня я могу с полной ответственностью сказать, что вещательная компания «Рустави 2» в результате заботы Нико Гварамии (бывшего гендиректора. — РБК), которая длилась несколько лет, оказалась перед катастрофой», — отметил он.

В середине июля Халваши, которого ЕСПЧ признал владельцем телеканала, уволил гендиректора телеканала Нико Гварамию и назначил на этот пост своего адвоката Паату Салию. Генпрокуратура Грузии предъявила Гварамии обвинения в умышленном нанесении денежного ущерба телекомпании. Следствие считает, что из-за его злоупотреблений «Рустави 2» недополучила 6 млн 764 тыс. лари.

В марте 2017 года Верховный суд Грузии постановил, что прежние владельцы канала были вынуждены продать его, но покупатели не были добросовестными. Суд признал Халваши владельцем 60% телеканала, а его компанию «Панорама» — владельцем остальных 40%. Телеканал принадлежал компании Sakartvelo, а также Левану и Георгию Караманишвили.

Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили после решения ЕСПЧ

В начале июля ведущий «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире телеканала нецензурно выразился в адрес президента России Владимира Путина. Позднее телеканал принес извинения и отстранил журналиста от эфира. Госдума после заявлений Габунии предложила ввести экономические ограничения против Грузии, Путин подобные санкции не поддержал. В ответ Гварамия заявил, что каналу «чуть ли не запрещают» выражать мнение ради экспорта вина и минеральной воды.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Грузия, «Рустави 2», телеканал
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