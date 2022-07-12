В НОВАТЭКе сообщили об отсутствии решений о плате за СПГ в рублях

В пресс-службе компании указали, что экспортеры СПГ освобождены от обязанности продавать валютную выручку, другие решения пока не рассматриваются

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Экспортеры сжиженного природного газа освобождены от обязательной продажи валютной выручки, другие решения, в том числе об оплате СПГ в рублях, пока не рассматриваются, сообщили РБК в пресс-службе НОВАТЭКа (реализует проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2»).

«Указом президента Российской Федерации СПГ-проекты освобождены от требований обязательной продажи валютной выручки. Более того, официальная позиция Кремля по вопросу расчетов за поставки СПГ рублями была озвучена: никаких решений на этот счет не принималось и ничего по этому поводу не рассматривается», — отметили в пресс-службе компании.

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости», отвечая на вопрос об отношении к предложению «Газпрома» продавать СПГ за рубли, сказал: «Всячески поддерживаем». По его словам, Минфин выступает за перевод экспорта на российскую валюту. «В нынешних условиях это справедливо», — отметил он.

9 июня президент Владимир Путин отменил требование об обязательной продаже 50% валютной выручки экспортерами (половину выручки они должны были продавать с конца мая, а до этого доля, которую нужно было продавать, составляла 80%).

Само требование по продаже выручки тогда осталось, но глава государства закрепил право определять ее размер за правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Однако правкомиссия не стала устанавливать новую долю и приняла решение о полной отмене по продаже в отношении как сырьевого, так и несырьевого экспорта в любой иностранной валюте.

Читайте на РБК Pro Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Статьи Pro VC-юрист зарабатывает до 700 тыс. руб. в месяц. Что он должен уметь VC-юрист зарабатывает до 700 тыс. руб. в месяц. Что он должен уметь Статьи Pro Пять упражнений для здоровой спины Пять упражнений для здоровой спины Инструкции Pro Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Статьи Pro Глава Uvenco Белоцерковский: почему детям не место в бизнесе родителей Глава Uvenco Белоцерковский: почему детям не место в бизнесе родителей Инструкции Pro Жизнь на полной мощности. Управление энергией — ключ к высокой эффективности, здоровью и счастью Жизнь на полной мощности. Управление энергией — ключ к высокой эффективности, здоровью и счастью Саммари Pro Восемь признаков, когда работник может уволиться Восемь признаков, когда работник может уволиться Статьи Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи

В начале июля Путин подписал указ, разрешающий экспортерам не возвращать валютную выручку на российские счета. До этого в Минфине разрешили несырьевым экспортерам зачислять полученную от нерезидентов валюту на свои счета в зарубежных банках без необходимости возвращать ее на родину. Необходимость репатриации для выручки за поставки сырья при этом сохранялась. Указ освободил и от нее экспортеров.

В конце марта на фоне замораживания своих золотовалютных резервов Россия обязала «недружественные» страны платить за газ в рублях. Для этого компании из таких стран должны открыть два специальных счета в Газпромбанке: рублевый и валютный. Покупатель перечисляет евро или доллары на валютный счет, после чего банк продает валюту на Мосбирже и зачисляет рубли на соответствующий счет. Оплата считается состоявшейся с момента зачисления средств, полученных от продажи валюты.

В начале июля топ-менеджер «Газпрома» Кирилл Полоус указал, что расчеты за поставки трубопроводного газа осуществляются с «недружественными» государствами в рублях, при этом это требование не распространяется на СПГ. В результате это приводит к «некоей конкуренции, уже валютной конкуренции между поставками российского трубопроводного газа и СПГ», отметил Полоус.