Минфин поддержал идею «Газпрома» продавать СПГ за рубли
Минфин «всячески поддерживает» предложение продавать СПГ за рубли, заявил в интервью «Ведомостям» глава ведомства Антон Силуанов.
Идею на прошлой неделе озвучил начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус. «Торговля трубопроводным газом осуществляется, как известно, с европейскими контрагентами, с недружественными контрагентами за рубли. Но в данном случае такие меры не распространяются на сегмент СПГ, и тем самым уже возникает некая конкуренция, уже валютная конкуренция между поставками российского трубопроводного газа и СПГ», — пояснил он.
Чтобы этого не произошло, топ-менеджер предложил ввести специальный механизм для исключения такой конкуренции. В качестве одного из вариантов решения проблемы он назвал создание «неких экономических стимулов» для поставок не на Запад, а на Восток.
Проекты, связанные с производством СПГ («Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2» и другие), реализует НОВАТЭК. РБК направил запрос представителю компании.
В начале апреля Россия обязала компании из «недружественных» стран платить за трубопроводный газ в рублях. Для этого покупатели должны открыть в Газпромбанке рублевый и валютный счета. После зачисления евро или долларов на валютный счет банк продает их на Мосбирже и зачисляет рубли на рублевый. С этого момента оплата считается состоявшейся.
Некоторые страны отказались платить за газ в российской валюте. По этой причине «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию. Кроме того, в июне компания снизила объем поставок по «Северному потоку», сославшись на задержку ремонта газоперекачивающих агрегатов. Одна из газовых турбин для газопровода застряла на ремонте в Монреале из-за канадских санкций. После просьб Германии Канада согласилась передать турбину Берлину.
В июне поставки СПГ из США в Европу впервые в истории превысили экспорт «Газпрома» в регион.