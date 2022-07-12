Минфин поддержал идею «Газпрома» продавать СПГ за рубли

В «Газпроме» указали на риск «валютной конкуренции» между поставками СПГ и трубопроводного газа: для продажи последнего «недружественным странам» уже несколько месяцев действует механизм оплаты в рублях

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Минфин «всячески поддерживает» предложение продавать СПГ за рубли, заявил в интервью «Ведомостям» глава ведомства Антон Силуанов.

Идею на прошлой неделе озвучил начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус. «Торговля трубопроводным газом осуществляется, как известно, с европейскими контрагентами, с недружественными контрагентами за рубли. Но в данном случае такие меры не распространяются на сегмент СПГ, и тем самым уже возникает некая конкуренция, уже валютная конкуренция между поставками российского трубопроводного газа и СПГ», — пояснил он.

Чтобы этого не произошло, топ-менеджер предложил ввести специальный механизм для исключения такой конкуренции. В качестве одного из вариантов решения проблемы он назвал создание «неких экономических стимулов» для поставок не на Запад, а на Восток.

Проекты, связанные с производством СПГ («Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2» и другие), реализует НОВАТЭК. РБК направил запрос представителю компании.

В начале апреля Россия обязала компании из «недружественных» стран платить за трубопроводный газ в рублях. Для этого покупатели должны открыть в Газпромбанке рублевый и валютный счета. После зачисления евро или долларов на валютный счет банк продает их на Мосбирже и зачисляет рубли на рублевый. С этого момента оплата считается состоявшейся.

Некоторые страны отказались платить за газ в российской валюте. По этой причине «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию. Кроме того, в июне компания снизила объем поставок по «Северному потоку», сославшись на задержку ремонта газоперекачивающих агрегатов. Одна из газовых турбин для газопровода застряла на ремонте в Монреале из-за канадских санкций. После просьб Германии Канада согласилась передать турбину Берлину.

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В июне поставки СПГ из США в Европу впервые в истории превысили экспорт «Газпрома» в регион.