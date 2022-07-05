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Путин подписал указ о репатриации резидентами валюты

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Президент Владимир Путин подписал указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации». Он содержит несколько положений:

  • У правительственной комиссии по контролю за инвестициями появятся полномочия вводить запрет на зачисления резидентами средств на счета, открытыми за пределами России
  • Выплаты нерезидентам-акционерам в валюте по дивидендам российских АО запрещаются
  • Российские эмитенты еврооблигаций вправе замещать этот долг российскими облигациями либо денежными средствами, полученными от размещения аналогичных российских облигаций
  • По синдицированным кредитам, где кредиторами были и иностранные банки, и российские, должники обязаны перечислять средства в оригинальной валюте российскому пулу кредиторов, минуя обязательства перед иностранцами.

Материал дополняется.

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