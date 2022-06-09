Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Теперь долю обязательной продажи валютной выручки будет устанавливать правительственная комиссия

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Президент Владимир Путин отменил требование об обязательной продаже экспортной выручки в иностранной валюте. Указ опубликован на портале правовой информации.

Теперь размер доли валютной выручки, которую экспортеры должны продавать, будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Срок установит совет директоров ЦБ.

С 28 февраля экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня ее поступления. Мера должна была в том числе поддержать рубль. Она начала действовать вскоре после введения западных санкций и заморозки золотовалютных резервов за рубежом, последовавших в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине.

В апреле срок продажи выручки для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора увеличили с трех до 60 рабочих дней. Регулятор также разрешил им продавать валюту на счета своих уполномоченных банков. Затем время, за которое экспортеры должны продать часть своей валютной выручки, выросло до 120 рабочих дней.

В конце мая также была снижена с 80 до 50% доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Свое решение Минфин объяснил стабилизацией курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке».