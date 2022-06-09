Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 08 июн, 16:03
В СВР заявили, что Зеленский «сдает Польше суверенитет Украины» Политика, 15:14
Губерниев в «мощнейшем наряде», Уайлд и Ягудин пробегут спринт в Лужниках Спорт, 15:08
В США закрыли платформу, продавшую данные 24 млн человек за криптовалюту Крипто, 15:06
Поздняков увидел «коррекцию» позиции других стран по отношению к России Спорт, 15:05
В России утвердили стандарт поднятия флага в школах Общество, 15:04
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 15:01
Представитель ООН назвал небольшим объем застрявшего на Украине зерна Политика, 14:55
Борис Гребенщиков опроверг сообщения о пожертвовании Украине €12 млн Общество, 14:53
«МегаФон» обнулил мобильный трафик в TenChat Пресс-релиз, 14:38
В России за год на 20% сократился вывод новостроек Недвижимость, 14:36
Стоит ли покупать безналичную валюту: за и против Pro, 14:35
Тренера «Локомотива» дисквалифицировали на два года за слова про обезьяну Спорт, 14:33
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 14:27
Министр обороны Украины заявил о потере до 100 военных в день Политика, 14:22
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Экономика ,  
0 

Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Теперь долю обязательной продажи валютной выручки будет устанавливать правительственная комиссия
Доллар/Рубль USD/RUB ₽58,108 -2,18% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽61,980 -2,53% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент Владимир Путин отменил требование об обязательной продаже экспортной выручки в иностранной валюте. Указ опубликован на портале правовой информации.

Теперь размер доли валютной выручки, которую экспортеры должны продавать, будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Срок установит совет директоров ЦБ.

Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета
Финансы
Фото:Андрей Аркуша / Global Look Press

С 28 февраля экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня ее поступления. Мера должна была в том числе поддержать рубль. Она начала действовать вскоре после введения западных санкций и заморозки золотовалютных резервов за рубежом, последовавших в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине.

В апреле срок продажи выручки для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора увеличили с трех до 60 рабочих дней. Регулятор также разрешил им продавать валюту на счета своих уполномоченных банков. Затем время, за которое экспортеры должны продать часть своей валютной выручки, выросло до 120 рабочих дней.

В конце мая также была снижена с 80 до 50% доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Свое решение Минфин объяснил стабилизацией курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке».

Читайте на РБК Pro
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Alex Knight / Unsplash Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
5 ошибок руководителя, которые приведут компанию к краху
Статьи
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Японские горки: удастся ли SoftBank снова спастись от рекордных убытков
Статьи
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Путин валютная выручка экспортеры
Материалы по теме
В России смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки
Экономика
Минфин обяжет российских экспортеров продавать 80% валютной выручки
Политика
Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter