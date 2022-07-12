Акции Twitter упали на 11% на фоне отказа Маска от покупки соцсети

Акции Tesla, где Илон Маск является генеральным директором, упали примерно на 6,5%

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Акции Twitter упали на 11% на фоне того, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск отказался от сделки на покупку социальной сети за $44 млрд, передает телеканал CNBC.

По данным канала, акции Tesla, где Маск является генеральным директором, упали примерно на 6,5%.

Маск 9 июля отказался от сделки на покупку Twitter из-за того, что соцсеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Представители бизнесмена обвинили социальную сеть в нарушении нескольких положений соглашения с главой Tesla и SpaceX.

В тот день акции Twitter в ходе торгов упали на 7%.

Теперь, после отказа Маска от сделки, руководство Twitter подаст иск в суд против основателя Space X и Tesla, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Владельцы соцсети наняли юристов из Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, которая специализируется на делах о слиянии компаний, сказали собеседники агентства.

В начале апреля Илон Маск приобрел долю в Twitter в размере 9,2%, став одним из крупнейших акционеров, после чего он сообщил о планах выкупить соцсеть полностью и удалить спам-ботов.

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Согласно проекту соглашения, акционеры соцсети должны получить по $54,20 за обыкновенную акцию. После покупки компания должна была стать непубличной. Reuters писал, что в отчете Twitter от 2 мая говорилось, что поддельные или спам-аккаунты составляли менее 5% от общего числа ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей».

Однако Маск решил провести собственный тест, чтобы выяснить количество фальшивых аккаунтов. Выбрав 100 случайных учетных записей, он пришел к выводу, что фейковые аккаунты составляют не менее 20% от всех пользователей.

В середине мая миллиардер предупредил, что не закроет сделку, пока Twitter не предоставит отчет, согласно которому число фейковых аккаунтов не превышает 5%.