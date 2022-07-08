WP: сделка Илона Маска по покупке Twitter находится под «серьезной угрозой»

WP узнала о возможном срыве сделки по покупке Маском Twitter

Команда Илона Маска пришла к выводу, что данные Twitter о фейковых аккаунтах не поддаются проверке, сообщила газета

Фото: Zuma / TASS

Сделка миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска по приобретению Twitter «находится под серьезной угрозой срыва», пишет газета The Washington Рost со ссылкой на три источника, знакомых с этой угрозой.

По данным издания, команда Маска пришла к выводу, что данные Twitter о фейковых аккаунтах не поддаются проверке. Они сочли, что у них недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса, сообщил один из источников.

В том случае, если Маск откажется от сделки, может начаться масштабная судебная тяжба, отмечает The Washington Рost. Согласно условиям сделки, Маск должен заплатить $1 млрд, чтобы расторгнуть сделку.

Однако эксперты по правовым вопросам отметили, что Twitter может попытаться заставить Маска совершить покупку, если причина отказа от нее «не основана на фундаментальном бизнесе компании».

В начале апреля Илон Маск приобрел долю в Twitter в размере 9,2%, став одним из крупнейших акционеров. В конце месяца он сообщил о планах выкупить соцсеть целиком и удалить спам-ботов.

Предприниматель купил Twitter в $44 млрд. Согласно проекту соглашения, акционеры соцсети должны получить по $54,20 за обыкновенную акцию. После покупки компания должна стать частной.

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Reuters писал, что в отчете Twitter от 2 мая говорилось, что поддельные или спам-аккаунты составляли менее 5% от общего числа ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей».

Однако Маск решил провести собственный тест, чтобы выяснить количество фальшивых аккаунтов. Выбрав 100 случайных учетных записей, он пришел к выводу, что фейковые аккаунты составляют не менее 20% от всех пользователей.

В середине мая миллиардер предупредил, что не закроет сделку, пока Twitter не предоставит отчет, согласно которому число фейковых аккаунтов не превышает 5%. The Washington Post 8 июня узнала, что руководство Twitter намерено выполнить требование Маска, предоставив ему доступ к внутренней информации.