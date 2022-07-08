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WP узнала о возможном срыве сделки по покупке Маском Twitter

WP: сделка Илона Маска по покупке Twitter находится под «серьезной угрозой»
Команда Илона Маска пришла к выводу, что данные Twitter о фейковых аккаунтах не поддаются проверке, сообщила газета
Фото: Zuma / TASS
Фото: Zuma / TASS

Сделка миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска по приобретению Twitter «находится под серьезной угрозой срыва», пишет газета The Washington Рost со ссылкой на три источника, знакомых с этой угрозой.

По данным издания, команда Маска пришла к выводу, что данные Twitter о фейковых аккаунтах не поддаются проверке. Они сочли, что у них недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса, сообщил один из источников.

В том случае, если Маск откажется от сделки, может начаться масштабная судебная тяжба, отмечает The Washington Рost. Согласно условиям сделки, Маск должен заплатить $1 млрд, чтобы расторгнуть сделку.

Однако эксперты по правовым вопросам отметили, что Twitter может попытаться заставить Маска совершить покупку, если причина отказа от нее «не основана на фундаментальном бизнесе компании».

Маск обвинил Twitter в сокрытии от него данных о фейковых аккаунтах
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Илон Маск

В начале апреля Илон Маск приобрел долю в Twitter в размере 9,2%, став одним из крупнейших акционеров. В конце месяца он сообщил о планах выкупить соцсеть целиком и удалить спам-ботов.

Предприниматель купил Twitter в $44 млрд. Согласно проекту соглашения, акционеры соцсети должны получить по $54,20 за обыкновенную акцию. После покупки компания должна стать частной.

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Reuters писал, что в отчете Twitter от 2 мая говорилось, что поддельные или спам-аккаунты составляли менее 5% от общего числа ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей».

Однако Маск решил провести собственный тест, чтобы выяснить количество фальшивых аккаунтов. Выбрав 100 случайных учетных записей, он пришел к выводу, что фейковые аккаунты составляют не менее 20% от всех пользователей. 

В середине мая миллиардер предупредил, что не закроет сделку, пока Twitter не предоставит отчет, согласно которому число фейковых аккаунтов не превышает 5%. The Washington Post 8 июня узнала, что руководство Twitter намерено выполнить требование Маска, предоставив ему доступ к внутренней информации.

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