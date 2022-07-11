Bloomberg узнал детали иска Twitter против Илона Маска
Руководство Twitter подаст иск в суд против основателя Space X и Tesla Илона Маска из-за его отказа от покупки компании в начале недели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Владельцы соцсети наняли юристов из Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, которая специализируется на делах о слиянии компаний, сказали собеседники агентства. Они выбрали юридическую фирму, где работают юристы Билл Сэвитт и Лео Страйн — бывшие канцлеры суда штата Делавэр, где и пройдут слушания по делу о покупке Twitter.
В свою очередь Маск прибег к услугам фирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая выиграла защиту по иску о клевете в 2019 году и представляет его в судебном процессе акционеров о неудавшейся попытки сделать Tesla частной компанией.
Как отмечает Bloomberg, канцелярские судьи штата Делавэр рассматривают дела без присяжных и не могут присуждать штрафные санкции. Обычно они не одобряют попытки отказаться от соглашений о слиянии.
25 апреля Илон Маск и Twitter заключили соглашение о покупки компании за $44 млрд. Бизнесмен заявлял, что хочет сделать алгоритмы Twitter открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. Стороны должна были закрыть сделку до конца 2022 года.
Однако позже Маск приостановил процесс покупки, чтобы убедиться в том, что спам-боты составляют меньше 5% от общего числа пользователей Twitter. Он выяснил, что фейковые профили составляют около 20% от всех аккаунтов.
9 июля бизнесмен отказался от сделки. Его адвокаты сообщили, что
Twitter не смог или отказался отвечать на многочисленные запросы о предоставлении данных о спам-аккаунтах и поддельных учетных записях.
Если Twitter выиграет суд, Маск должен будет заплатить неустойку в размере $1 млрд.